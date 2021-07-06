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WarSpot

У Южной Кореи появились баллистические ракеты подводного пуска

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Южнокорейский подводный флот сможет нести баллистические ракеты. Вчера, 4 июля, портал daum.net сообщил о том, что ВМС Республики Корея успешно провели пуск БРПЛ Hyunmoo с борта субмарины.

Пуск был осуществлён с субмарины Dosan Ahn Changho в рамках огневых испытаний. Уже до конца месяца эту подлодку водоизмещением порядка 3000 т планируют передать в боевой состав флота.

Субмарина Dosan Ahn Changho

Источник изображения: naval-technology.com

Только восемь стран в мире обладают технологиями для создания баллистических ракет подводных лодок или БРПЛ. Субмарина Dosan Ahn Changho проекта KSS-III станет первой в южнокорейском флоте, которая будет нести крылатые и баллистические ракеты подводного пуска.

В рамках проекта KSS-III (Chang Bogo III) для южнокорейских ВМС планируется построить девять субмарин, которые выпустят тремя партиями с внесением модификаций в каждую из последующих. Каждая из подлодок первой серии будет иметь 83,5 м в длину и водоизмещение более 3000 т. Основным вооружением субмарин первой тройки стали многоцелевые крылатые ракеты производства компании LIG Nex1 (пусковая установка будет вмещать 6 ракет), а также торпеды. Dosan Ahn Changho является первенцем второй тройки субмарин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
Chang Bogo
Hyunmoo
Компании
LIG Nex1
Проекты
209 тип
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