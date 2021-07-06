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Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым

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Владимир Путин и Юрий Борисов
Владимир Путин и Юрий Борисов.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

ЦАМТО, 5 июля. Президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Юрием Борисовым вопросы развития и диверсификации продукции ОПК. Ниже открытая часть беседы приведена в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Юрий Иванович, я хотел бы сегодняшнюю нашу встречу начать с обсуждения вопроса о диверсификации ОПК, о том, как идет этот процесс. У нас есть план, связанный с определенными сроками, с отраслями производства, с конкретными предприятиями. Где мы сейчас находимся?

Ю.Борисов: Владимир Владимирович, Вы абсолютно правы. Пик поставок вооружения и военной техники по гособоронзаказу у нас пройден, и российская оборонная промышленность перешла к ритмичному графику поставок.

Конкуренция на внешнем рынке вооружений достаточно жесткая, поэтому у предприятий ОПК, кроме освоения гражданского рынка, для финансовой стабилизации другого пути нет. Поэтому в соответствии с Вашими поручениями – достичь уровня гражданской продукции в 2025 году 30 проц., а к 2030-му – 50 проц. – мы планомерно двигаемся, и я готов доложить Вам о результатах.

По результатам 2020 года уровень гражданской продукции на предприятиях ОПК составил 25,6 проц. против 24,1 проц. в 2019 году, так что динамика здесь налицо. Этому способствуют системные меры, которые принимает правительство в плане продвижения отечественной продукции на гражданский рынок.

Какие это меры? Это, в первую очередь, преференции по цене, запрет к закупкам иностранной продукции или ограничения закупок иностранной продукции, и особые надежды мы возлагаем на одобренные Вами и принятые в прошлом году изменения в закон №223-ФЗ и № 44-ФЗ, которые регламентируют процесс закупок.

Там установлены минимальные доли закупок отечественной продукции. Мы их установили исходя из сложившейся практики, и, кстати, ряд товаров, которые жизненно важны, в частности лекарственные средства, исключены из этой доли.

В.Путин: Долго дискутировали.

Ю.Борисов: Да, долго дискутировали. Знаете, что очень много оппонентов у этого закона было.

В.Путин: Как это работает?

Ю.Борисов: Как это работает – есть уже определенная статистика. По результатам торгов с начала года объем закупок по 44-му и 223-му законам, доля российский товаров составила 78,6 проц.

Чтобы понять, много это или мало…

В.Путин: А сколько было?

Ю.Борисов: В 2019 году было 50 проц., а в 2020 году было около 75 проц., поэтому динамика здесь налицо.

Конечно, есть определенного рода опасения, что на рынок могут быть поставлены некачественные товары. Мы за этим следим, для того чтобы эта преференция работала для добросовестных поставщиков и по критерию цена-качество, по потребительским характеристикам наша продукция соответствовала лучшим мировым аналогам.

В.Путин: Мы говорили также о том, чтобы внутренняя конкуренция была.

Ю.Борисов: Безусловно. Она должна соблюдаться, иначе мы будем просто деградировать в этом вопросе.

И хотел бы еще сказать, что мы особые надежды возлагаем на те серьезные, системообразующие проекты, о которых Вам докладывал Михаил Владимирович Мишустин, которые запланированы в долгосрочной фронтальной стратегии. Российская промышленность и ОПК активно участвуют в этом процессе. Это проекты, связанные с модернизацией транспорта, нефтехимией, водородная, электрическая тематика. Мы готовим свои предложения.

Меры, которые с Вашей поддержкой сегодня реализуются для поддержки авиапрома и судостроения, имею в виду субсидирование лизинговых платежей, также дают свои положительные результаты.

Если затронуть еще подробнее вопрос судостроения – Вы знаете, что у нас исторически был всегда перекос в сторону военной продукции, – сейчас начинается серьезный перелом.

В.Путин: Как и в авиации.

Ю.Борисов: Как и в авиации, да.

Вы знаете, что на Дальнем Востоке идет полным ходом строительство грандиозной верфи, в Большом Камне уже построен сухой док. Мы очень надеемся, что Вы воочию сможете увидеть это на Владивостокском форуме. Там уже заложен новый ледокол, сверхмощный "Лидер", строятся газовозы, все идет полным ходом.

Хорошо работают такие меры, как "квоты под киль": они стимулируют поставщиков к заказам гражданской продукции.

В целом идет все нормально. Мы надеемся, что все Ваши поручения будут выполнены.

В.Путин: Спасибо.

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Страны
Россия
Компании
Сухой ПАО
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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