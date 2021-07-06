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ЦАМТО

ВВС Республики Корея получат дополнительно четыре разведывательных самолета "Фалкон-2000S ISR"

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Самолеты радио- и радиотехнической разведки ВВС Южной Кореи Baekdu - вверху Baekdu I на базе бизнес-джета Hawker 800XP (бортовой номер 58-352), внизу Baekdu II на базе бизнес-джета Dassault Falcon 2000S (бортовой номер 14-726), 2019 год
Самолеты радио- и радиотехнической разведки ВВС Южной Кореи Baekdu - вверху Baekdu I на базе бизнес-джета Hawker 800XP (бортовой номер 58-352), внизу Baekdu II на базе бизнес-джета Dassault Falcon 2000S (бортовой номер 14-726), 2019 год.
Источник изображения: Jamie Chang

ЦАМТО, 5 июля. Военно-воздушные силы Республики Корея получат четыре дополнительных самолета "Фалкон-2000S" компании Dassault Aviation с комплектом аппаратуры для сбора информации, наблюдения и разведки (ISR).

Как сообщает Scramble Magazine, первый самолет в рамках реализации нового контракта поступит в 296-ю разведывательную эскадрилью (39-е разведывательное крыло) на авиабазе "Соннам" (Сеул, Южная Корея). В 2017 году в это подразделение поступили первые два самолета "Фалкон-2000S". Проект получил название "Пэктусан" (Baekdu / Paektu) в честь горы в Северной Корее, до которой распространяется зона действия оборудования самолета.

После успеха первой программы, ВВС решили запустить программу по замене четырех устаревших разведывательных самолетов RC800 (Raytheon Hawker 800XP). Вторую программу планируется реализовать с 2022 по 2026 гг., а ее общая стоимость составит 768 млн. долл. Двухдвигательные бизнес-джеты будут закуплены через компанию Korean Air и оснащены оборудованием ISR на мощностях в Южной Корее.

Как уже сообщал ЦАМТО, Республика Корея в 2011 году приняла решение закупить два французских разведывательных самолета "Фалькон-2000", способных осуществлять перехват радиопереговоров и обнаруживать пуски баллистических ракет с территории КНДР. Решение было принято по результатам проведенного в 2010 году тендера.

В рамках проведенного конкурса южнокорейские компании LIG Nex1 и Thales Samsung представили свои предложения на поставку средств связи, радиоэлектронных систем и аппаратуры разведки радиосигналов. В тендере на поставку воздушных платформ также участвовали американская компания Gulfstream Aerospace и канадская Bombardier. За заключение контракта по интеграции систем изначально соперничали единственный производитель самолетов в Южной Корее Korea Aerospace Industries (KAI) и национальный авиаперевозчик Korean Air.

По информации Агентства программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA), после установки оборудования с апреля 2016 года оба самолета (первой партии) в рамках программы "Пэктусан" проходили испытания в шт.Техас (США). Тестирование позволило оценить работоспособность самолета с бортовым оборудованием разработки национальных компаний, включая LIG Nex1. Партнер программы из США обеспечил технологии для их интеграции с главным бортовым компьютером. После завершения испытаний самолеты прибыли в ноябре 2017 года в Южную Корею.

Разведывательные "Фалькон-2000" второй партии заменят четыре устаревших американских самолета RC-800. По сравнению с данным самолетом, "Фалькон-2000" отличается увеличенным радиусом действия и может нести больше оборудования.

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