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РИА Новости

В России начали строительство самого мощного ледокола в мире

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Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Юрий Борисов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Юрий Борисов во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Ильин

МОСКВА, 5 июля/ Радио Sputnik. На Дальнем Востоке заложили самый мощный в мире ледокол "Россия", об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также он рассказал, что сейчас в регионе полным ходом идет возведение "грандиозной верфи", сухой док которой уже достроен. Слова Борисова приводит РИА Новости.

Скорость хода "России" составит 22 узла, мощность – 120 мегаватт. Длина атомного ледокола равняется 209 метрам, ширина – 47,7 метрам. Судно способно преодолевать четырехметровый слой льда.

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Страны
Россия
США
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
10510 Лидер
Арктика
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