В России начали строительство самого мощного ледокола в мире

Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства Юрий Борисов во время встречи.

МОСКВА, 5 июля/ Радио Sputnik. На Дальнем Востоке заложили самый мощный в мире ледокол "Россия", об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также он рассказал, что сейчас в регионе полным ходом идет возведение "грандиозной верфи", сухой док которой уже достроен. Слова Борисова приводит РИА Новости.

Скорость хода "России" составит 22 узла, мощность – 120 мегаватт. Длина атомного ледокола равняется 209 метрам, ширина – 47,7 метрам. Судно способно преодолевать четырехметровый слой льда.