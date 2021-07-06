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Российская газета

"Тайфун-ВДВ" вооружили 30-мм пушкой с уникальными характеристиками

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Источник изображения: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Российский бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" получил модернизированный боевой модуль с уникальным 30-мм орудием. Благодаря новому вооружению огневая мощь существенно увеличилась, а дальность стрельбы превысила 4000 метров.

Как сообщил РИА Новости конструктор предприятия-разработчика Игорь Зарахович, модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а может, даже и в мире.

"Из этой старой пушки выжали просто максимум, она точно поражает цели на дальностях, которые для такого оружия просто невообразимы, и, что самое главное, делает это в движении", - подчеркнул конструктор, - Ее возможности могут стать для потенциального противника большой неожиданностью. Сейчас все соответствует требованиям тактико-технического задания и великолепно работает".

Напомним, что бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" К4386 выполнен по схеме "несущий бронекорпус" и имеет комбинированную защиту из керамической брони. Она выдерживает подрыв от 4 до 6 килограммов тротила. Вес - 13 тонн. Помимо экипажа машина может перевозить восемь десантников.

В качестве силовой установки используется дизельный двигатель "КамАЗ" мощностью 350 лошадиных сил. Скорость на шоссе - до 100 километров в час, машина может преодолевать подъемы крутизной до 30 градусов и брод глубиной до 1,9 метра. В 2020 году автомобиль прошел испытания на Эльбрусе.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
Тайфун-ВДВ
Компании
КАМАЗ
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2020-й год
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