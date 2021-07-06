Войти
Российская газета

На параде в честь юбилея ВМФ России покажут палубные истребители

647
0
0
Источник изображения: Rob Schleiffert/Wikimedia.org

Палубные истребители МиГ-29К и Су-33 примут участие в авиационной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, посвященного 325-летию ВМФ России.

В демонстрационном полете также будут задействованы перехватчики МиГ-31, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142, вертолеты Ка-27 и Ми-8. В общей сложности от Северного флота в параде будут участвовать более 20 экипажей самолетов и вертолетов, сообщили в Минобороны РФ.

МиГ-29К и Су-33 - палубные версии истребителей МиГ-29 и Су-27, соответственно. Отличаются от сухопутных версий складывающимся крылом, гаком, усиленными стойками шасси и другими усовершенствованиями. Единственным носителем палубных истребителей в ВМФ России является тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Корабль находится на модернизации, в ходе которой он избавится от тяжелого ракетного вооружения, получив взамен новую систему управления взлетом и посадкой, летную палубу, современные средства ПВО, энергоснабжения и силовую установку. Возвращение корабля в состав Северного флота намечено на 2023 год.

Юбилейный военно-морской парад пройдет 25 июля, в День ВМФ. К его обеспечению в Петербурге привлекут более 20 судов вспомогательного флота. Также парады пройдут в Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Североморске, Севастополе и сирийском Тартусе.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Ил-38
Ка-27
Ми-8
МиГ-29
МиГ-29К
МиГ-31
Су-27
Су-33
Ту-142
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
СФ
Похожие новости
20.07.2020
"Взять в клещи" над морем. Чем вооружена авиация российского флота
27.11.2019
Катастрофа "Курска" могла стоить жизни летчикам
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
18.07.2016
Летающая мощь ВМФ: чем вооружена морская авиация России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 17:01
  • 8
Палубная авиация против ЗРС
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 16:41
  • 11
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО
  • 06.07 10:28
  • 1
Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым
  • 06.07 08:37
  • 1
Российский бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
  • 06.07 01:37
  • 2
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 06.07 00:52
  • 37
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 21:26
  • 8
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 05.07 18:24
  • 1
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 05.07 17:21
  • 823
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане