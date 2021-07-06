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ЦАМТО

ВВС Турции получили национальные комплекты наведения для авиабомб

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Самолет F-16 ВВС Турции
Самолет F-16 ВВС Турции.
Источник изображения: © AP Photo / Kenan Gurbuz

ЦАМТО, 5 июля. Как сообщило Минобороны Турции, первые 100 из 1000 заказанных комплектов точного наведения для авиабомб HGK-82 были переданы командованию ВВС Турции 24 июня.

Как сообщает Daily Sabah, комплекты производятся компанией ASFAT (Askeri Fabrika ve Tersane Isletme / Military Factory and Shipyard Management Incorporated) в сотрудничестве с Научно-исследовательским и конструкторским институтом оборонной промышленности Совета научно-технических исследований Турции (Tubitak-SAGE). Поставку остальных комплектов HGK-82 планируется завершить к августу 2022 года.

Ранее производством HGK-82 в сотрудничестве с Tubitak-SAGE занималась компания Aselsan.

В ходе церемонии генеральный директор Tubitak-SAGE Гюркан Окумуш сообщил, что разработанный его институтом приемник спутниковой системы навигации GNSS Kasif соответствует требованиям ВС Турции и интегрирован в состав HGK-82. По его словам, закупить такие приемники за рубежом в настоящее время сложно. Приобретение национальных комплектов должно снизить зависимость Турции от зарубежных стран.

Как сообщал ЦАМТО, комплект HGK-82 "превращает" свободнопадающие 500-фунтовые бомбы Mk-82 в высокоточные боеприпасы класса "воздух-земля". Управляемые авиабомбы могут применяться самолетами F-16 и F-4E ВВС Турции в любое время суток. Боеприпасы используются в комплекте с бомбодержателями BRU-57.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
F-16
Компании
Aselsan
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