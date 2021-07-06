Под Волгоградом снайперы ЮВО начали подготовку на новом стрелковом тренажере

Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения ЮВО в Краснодарском крае.

ЦАМТО, 5 июля. Снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, приступили к специальной подготовке на стрелковом тренажере "СКАТТ".

Он дает возможность практиковаться в стрельбе на любой дистанции как на полигоне, так и в помещениях, как вхолостую, так и с использованием патронов.

Руководитель занятий на учебном месте осуществляет контроль точности стрельбы на расстоянии от 100 до 300 м. При ведении условного огня в учебном классе дистанция 10 м от малогабаритной мишени может соответствовать до 800 м на местности. Через лазерный луч информация поступает на компьютер, на котором фиксируется процесс стрельбы, включая колебания руки стрелка при прицеливании и при отдаче. Панорамный экран симулятора отображает рельеф местности со способностью изменения расстояния до мишени. Возможно моделирование различных погодных условий с разными температурными показателями, а также давления и влажности воздуха.

С помощью метеостанций и баллистических калькуляторов военнослужащий делает точные расчеты, чтобы с первого выстрела поразить мишень в полевых условиях.

Около 70% учебных часов военнослужащие обучаются в полевых условиях, а остальное время – в специализированных учебных классах, сообщает пресс-служба Южного военного округа.