Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Пик поставок оружия по государственному оборонному заказу пройден, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Пик поставок вооружения и военной техники по гособоронзаказу у нас пройден, и российская оборонная промышленность перешла к ритмичному графику поставок", - сказал Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Конкуренция на внешнем рынке вооружений достаточно жёсткая, поэтому у предприятий ОПК, кроме освоения гражданского рынка, для финансовой стабилизации другого пути нет", - сказал Борисов.

Он заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса реализуют поручения президента РФ по достижению уровня гражданской продукции в 2025 году - 30%, к 2030-му - 50%.