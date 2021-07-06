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Интерфакс-АВН

Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ

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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов.
Источник изображения: Владислав Шатило / РБК

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Пик поставок оружия по государственному оборонному заказу пройден, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Пик поставок вооружения и военной техники по гособоронзаказу у нас пройден, и российская оборонная промышленность перешла к ритмичному графику поставок", - сказал Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Конкуренция на внешнем рынке вооружений достаточно жёсткая, поэтому у предприятий ОПК, кроме освоения гражданского рынка, для финансовой стабилизации другого пути нет", - сказал Борисов.

Он заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса реализуют поручения президента РФ по достижению уровня гражданской продукции в 2025 году - 30%, к 2030-му - 50%.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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