Смерть на колесах

Тяжелые огнеметные системы на колесном шасси ТОС-2 «Тосочка» готовы к финальным испытаниям. Они начнутся в августе и продлятся до конца года, после чего будет принято решение по поставкам нового оружия в войска.

Впервые эти огнеметы представили на 75-м юбилейном параде Победы в прошлом году. За счет уникальной маневренности и скорости машины могут совершать быстрые марши на сотни километров, а мощные термобарические боеприпасы способны за считанные минуты выжигать тысячи гектаров местности.

По словам экспертов, мощные ударные системы на колесном шасси хорошо подходят для условий Ближнего Востока, южных рубежей России и других регионов.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, Минобороны согласовало сроки и условия проведения испытаний новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». С августа возможности машины начнут проверять. Помимо полигонов, «колесный огнемет» пройдет проверку в войсках, в том числе в ходе масштабных маневров.

В феврале этого года госкорпорация «Ростех» объявила, что ее дочерние структуры приступили к подготовке «Тосочки» к государственным испытаниям. А в июне генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков сообщил, что по плану система должна быть испытана до конца года, после чего будет принято решение о ее постановке на вооружение.