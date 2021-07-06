Игорь Зарахович: "Тайфун-ВДВ" получил не имеющую аналогов в мире пушку

Расположенный в Набережных Челнах завод "Ремдизель" – ведущий отечественный разработчик и производитель бронеавтомобилей для Вооруженных сил РФ. Главный конструктор предприятия Игорь Зарахович рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о новых разработках компании, уникальной пушке для броневика "Тайфун-ВДВ" и непростых условиях продвижения российских военных автомобилей на экспорт.

– Игорь Михайлович, как предприятие пережило пандемию коронавируса? Вернулся ли "Ремдизель" сегодня на доковидные показатели работы?

– Мы закрывались всего на две недели в самом начале локдауна, когда вообще все предприятия ВПК временно приостановили работу, и с тех пор непрерывно работаем. Не скрою, многие сотрудники переболели, в том числе и я, но на сегодняшний день все, к счастью, здоровы и работают в привычном графике.

– Повлиял ли коронавирус на сроки испытаний бронемашин?

– Конечно, поскольку некоторые испытательные площадки Минобороны РФ закрывались на гораздо более продолжительные сроки, на некоторые полигоны никого не пускают до сих пор. Влияние COVID-19 на этот процесс, безусловно было, но не глобальное.

– Какие новые бронеавтомобили разрабатывает "Ремдизель" как по техническому заданию Минобороны, так и в инициативном порядке?

– Сегодня мы разрабатываем две новые машины: одна из них – АМН-ВДВ (автомобиль многоцелевого назначения Воздушно-десантных войск), грузовой автомобиль для ВДВ с двухрядной кабиной на базе "Тайфун-4386". По сути это – упрощенная и удешевленная версия этого бронеавтомобиля, которая тем не менее сохраняет высокий уровень защиты и характеристики проходимости. Естественно, эта машина будет десантируемой.

Второй проект – машина на базе "Тайфуна-ВДВ" для спецподразделений, в первую очередь она может быть интересна спецназу воздушно-десантных войск. Данный броневик имеет двухрядную кабину с шестиместным отделением для экипажа, в котором раскладывается любой возимый боекомплект, групповое вооружение, в общем – все необходимое.

Бронеавтомобиль К 53949 "Тайфун" Источник изображения: © Фото : пресс-служба "Ремдизеля"

С опытом и анализом целей и задач заказчика мы пришли к пониманию того, что сама по себе машина не всегда ему нужна как просто средство передвижения личного состава. В машине кроме людей ездит много группового имущества, боекомплекта, продовольствия, медикаментов, и эта нагрузка может достигать двух тонн, поэтому машина нужна в первую очередь не для перевозки людей, а "полезной нагрузки". Именно поэтому мы сейчас делаем такой "грузопассажирский" броневик, по принципу работы он чем-то похож на грузопассажирскую "Газель".

Дело в том, что подразделениям спецназа приходится выполнять боевые задачи на значительном удалении от основных сил, поэтому им требуется перевозить с собой большое количество имущества и вооружений. Обычно бойцам приходится носить все на себе, что серьезно усложняет операции.

Также преимущество этой машины, как и у всех "Тайфунов", в высоком классе защиты. По этому показателю она находится на современном мировом уровне.

Обе эти машины "Ремдизель" делает в инициативном порядке, однако сами их концепты возникли при тесном взаимодействии с потенциальным заказчиком. Это был совместный "творческий процесс" – военные говорили, что им надо, а мы, соответственно, пытаемся это воплотить в жизнь.

– Опыт каких конфликтов учитывался при разработке данных концептов?

– В принципе, войны везде одинаковые, и сегодня большинство стран независимо друг от друга пришли к такому формату – маленькая пятиместная машина с большой грузоподъемностью под дополнительное снаряжение.

Сейчас в мире таких броневиков делается много, ряд таких проектов был представлен на прошедшей в этом году в Абу-Даби международной выставке вооружений IDEX-2021, например, американские Oshkosh M-ATV.

При этом у нас такой машины пока нет, и та ситуация, которая сложилась с доступными для российской армии автомобилями, не позволяет им выполнять такие задачи. Даже если взять наш "Тайфун-ВДВ", он вмещает экипаж из восьми человек, но багажное помещение ограничено.

– Какие требования по экономичности предъявляет потенциальный заказчик к этим броневикам?

– АМН-ВДВ будет сделан максимально дешевым, дешевле остальных игроков на отечественном рынке бронеавтомобилей, в первую очередь "Тигров" и "Патрулей". При этом класс защиты, в том числе противоминной защиты, останется высоким, и агрегаты у нее сохранятся те же, что и у "Тайфуна-4386". Машина для спецподразделений, естественно, несколько дороже ввиду своего класса защиты и технических характеристик.

Помимо этого, у "Ремдизеля" есть еще много фантазий и проектов, которые остаются только на картинке, поскольку на них пока нет финансирования. Возможно, мы сможем представить все эти концепты в виде макетов на одной из ближайших отечественных выставок вооружений.

– Есть ли у предприятия уже готовые новинки?

– Да, на базе "Тайфуна-ВДВ" мы сделали машину сопровождения военных колонн "Напарник". Мы убрали ряд систем оригинального проекта, которые этой модификации просто не нужны, в том числе дорогую пушку и систему связи, чтобы эта машина стала дешевле. В результате "Напарник" подешевел на 70% по сравнению с "Тайфуном-ВДВ".

Потребность в таких броневиках очевидна – наши военные конвои регулярно патрулируют обстановку в сирийском Идлибе, действует миротворческая миссия в Карабахе. Мы уже завершили госиспытания этой машины, присвоили ей литеру О1 и уже в этом году начинаем серийные поставки.

– Мы уже упомянули "Тайфун-ВДВ" – какие новости по этой машине? Получали ли вы какие-либо замечания от заказчиков, и если да, то успели ли вы их уже доработать?

– Госиспытания машины закончены, в этом году она поступит в опытно-войсковую эксплуатацию. Техника, которая получилась в итоге ,значительно отличается от того "Тайфуна-ВДВ", который изначально поставлялся на испытания, были доработаны практически все системы.

Так, по результатам испытаний был полностью переделан боевой модуль, на что ушел почти год. На нем стоит 30-мм пушка – это достаточно серьезное оружие, которое впервые установлено на машину 4х4. То есть раньше это был в основном удел гусеничной техники, либо больших машин, выполненных по схеме 6х6 и 8х8.

Можно сказать, что разработчик данного модуля ЦНИИ "Буревестник" создал его для "Тайфуна-ВДВ" заново. Специалисты института полностью перепроектировали его минимум два раза, потому что изначально данный комплекс не соответствовал техническим требованиям заказчика.

Получившийся модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а может даже и в мире. Из этой старой пушки выжали просто максимум, она точно поражает цели на дальностях, которые для такого оружия просто невообразимы и, что самое главное, делает это в движении.

Точную дальность поражения боевого модуля для "Тайфуна-ВДВ" я назвать не могу, для примерного понимания возьмите пушку 2А42 (максимальная дальность попадания составляет 4000 метров – ред.) – разработка "Буревестника" работает гораздо дальше. Выражаясь простым языком, я рекомендовал бы противоположной стороне держаться от этой пушки подальше, ее возможности могут стать для потенциального противника большой неожиданностью.

Сейчас все соответствует требованиям тактико-технического задания и великолепно работает. Рассчитываем, что в следующем году будет подписан многолетний контракт на данную технику. Приняв на вооружение "Тайфун-ВДВ", российская армия получит машину с высоким уровнем противоминной защиты, а это возможность сохранить жизни экипажа в случае подрыва или обстрела.

Во-вторых, поскольку эта машина базируется на агрегатах обычного грузового автомобиля, она обладает высокой мобильностью и надежностью: некоторые машины такого типа, уже находящиеся в эксплуатации, имеют пробег до 100 тысяч километров, и все равно продолжают ездить. На гусеничной технике такое просто невозможно – после шести тысяч километров она уже требует капремонта.

– Ведутся ли работы по развитию семейства машин "Торнадо", принято ли решение о создании нового поколения броневиков "Выстрел"?

– "Торнадо" – это современный бронеавтомобиль с высоким уровнем грузоподъемности. В настоящее время он проходит этап госиспытаний. Что касается "Выстрела" – он по-прежнему изготавливается серийно и пользуется определенным спросом, в основном его у нас заказывают предприятия промышленности для доработки и установки своих модулей, после чего продают модифицированные машины Минобороны.

Недавно одна частная компания обратилась к нам с идеей сделать совместный проект модернизации "Выстрела", но при анализе рынка мы поняли, что спрос на машину такого типа довольно ограничен, а вкладывать средства в устаревшую и не слишком защищенную конструкцию мы не видим особого смысла.

– Ведутся ли работы по созданию гражданской версии "Тайфуна"?

– Я думаю, что эта машина была бы востребована, поскольку она очень проста в управлении – на ней ездить по бездорожью достаточно приятно. Однако на сегодняшний день у нас нет свободных средств и конструкторских ресурсов, чтобы разработать гражданскую версию. Сегодня "Ремдизель" полностью сконцентрирован на работах по ГОЗу. Тем не менее гражданский "Тайфун" остается нашей мечтой, и как только мы найдем заказчика под этот проект, мы за него возьмемся.

– Последнее время "Ремдизель" активно участвует в международных выставках вооружений: удалось ли за это время компании выйти на экспортные контракты? Какие страны проявляют интерес к вашей продукции и к каким конкретно моделям бронеавтомобилей?

– В последние годы у нас состоялась поставка броневиков "Тайфун-53949" в Узбекистан, партнеры из этой страны хотели заказать у нас еще больше таких машин, но пока вопрос остается открытым. Переговоры идут, но это, как вы сами понимаете – долгая история.

Среди государств, которые проявляют интерес к нашей продукции – Бразилия, Сербия, страны СНГ и Африки. Напомню, что вопросы переговоров о продаже оружия за рубеж находятся в компетенции "Рособоронэкспорта".

Честно говоря, если мы бы хотели добиться серьезных успехов в продвижении нашей техники, на мой взгляд, следовало бы реформировать систему экспортных заказов в части обычных защищенных автомобилей и сделать ее уведомительной, то есть сначала ты получаешь лицензию на маркетинг, а уже потом – лицензию на продажу.

Сегодня сложилась следующая ситуация – в какую страну мы бы не хотели продвинуть наш автомобиль, там уже находятся предприятия Турции, которые успели там со всеми подружиться, предоставили всем свои автомобили для ознакомительной эксплуатации и так далее. Все дело в том, что их законодательство позволяет им работать таким образом, результатом чего становятся подписанные контракты.

Мы достаточно подробно анализировали, как работает разрешительная система в ряде зарубежных стран – если это не касается ракет, самолетов или подводных лодок, то сначала ты уведомляешь контролирующую организацию, что хочешь начать маркетинговые переговоры с той или иной стороной, получаешь разрешение и с этого момента можешь напрямую проводить с ними любые переговоры самостоятельно.

После заключения контракта вы получаете еще одно разрешение на отгрузку товара из страны, все это проходит в уведомительном порядке. У предприятий в этих странах нет никакой надстройки, которая пытается за них