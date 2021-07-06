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Российская газета

Катастрофу C-130 на Филиппинах показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось видео катастрофы военно-транспортного самолета ВВС Филиппин.

Напомним, С-130 Hercules разбился в аэропорту острова Сулу при заходе на посадку. Самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы. Транспортник вез 75 военных из города Кагаян-де-Оро, вместе с экипажем на борту находилось 96 человек.

По последним данным, в авиакатастрофе погибли 50 человек: 47 военных и трое гражданских на земле. Еще 49 военных и четверо гражданских ранены. ВВС Филиппин приостановили полеты C-130.

Разбившийся самолет 1988 года постройки в январе был получен Филиппинами с хранения ВВС США, пишет bmpd.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Филиппины
Продукция
C-130
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