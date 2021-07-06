Кувейт закупит в США грузовики HEMTT и HET на сумму до 445 млн. долларов

ЦАМТО, 5 июля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Кувейту крупной партии тяжелых тактических грузовых автомобилей со вспомогательным и сопутствующим оборудованием.

Полная стоимость поставки в рамках программы "Иностранные военные продажи" может составить 445 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 1 июля.

Правительство Кувейта обратилось к США с запросом о возможности приобретения 517 тяжелых тактических автомашин, включая тяжелые грузовые автомобили тактического назначения повышенной проходимости HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck) и транспортеры тяжелой военной техники HET (Heavy Equipment Transporter).

В это число входят 31 ремонтно-эвакуационная машина HEMTT (десятитонный M984A4 с краном и лебедкой), 100 цистерн-топливозаправщиков HEMTT (десятитонный M978A4 с цистерной на 2500 галлонов), 188 транспортеров управляемых ракет (десятитонный M985A4 с лебедкой), 50 транспортеров тяжелой военной техники HET (M1070A1), 50 коммерческих прицепов 635NL для применения с тягачами HET, 49 прицепов с системами погрузки поддонов PLS (M1076A0), плоских платформ для PLS (M1077 с бортиками).

Запрос предусматривает материально-техническое обеспечение автотехники, включая запасные части, специальный инструмент и испытательное оборудование, передачу технических руководств, обучение операторов и специалистов по обслуживанию нового оборудования за пределами континентальной части США (OCONUS), оказание технической поддержки подрядчиков (CLS), включая представителей по обслуживанию на местах (FSR), предоставление услуг подготовки оборудования к передаче, строительство базы обслуживания техники, управление программой, другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, "реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит оборонительный потенциал основного союзника вне НАТО, который является важной силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке".

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенной техники повысит возможности ВС Кувейта по противодействию существующим и перспективным угрозам, обеспечивая логистику и транспортную поддержку командования Сухопутных войск.

БРЭМ HEMTT обеспечивают возможность восстановления поврежденной колесной техники. Прицепы HEMTT и Palletized Load System обеспечат перевозку бестарных предметов снабжения, включая топливо, боеприпасы, запасные части и продовольствие. ВС Кувейта будут использовать машины HET для перевозки тяжелой техники, включая имеющиеся танки M1A2 и новые ОБТ M1A2K, поставка которых запланирована на 2021 год.

Генеральным подрядчиком поставки машин HEMTT, HET, прицепов PLS и услуг поддержки выбрана компания Oshkosh Defense. Субподрядчиком по поставке коммерческих прицепов 635NL станет Fontaine Trailers, платформ – Etnyre.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.