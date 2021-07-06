Войти
ЦАМТО

Юрий Слюсарь посетил с рабочим визитом ряд заводов ОАК

629
0
0
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь во время интервью в офисе "ОАК" в Москве
Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь во время интервью в офисе "ОАК" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЦАМТО, 5 июля. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) Юрий Слюсарь посетил 1-2 июля с рабочим визитом входящие в ОАК авиазаводы в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске и Луховицах.

В филиале компании "Сухой" – Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А.Гагарина после осмотра ключевых производственных участков глава ОАК также посетил ряд социальных объектов, в развитии которых участвует предприятие, в том числе медицинский центр, ДК Авиастроителей, спортивный комплекс, а также городской Парк культуры и отдыха, который благодаря активности заводчан стал победителем голосования по благоустройству общественных пространств в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Финансировать программу будут совместно правительство Хабаровского края и компания "Сухой".

На совещании с руководством КнААЗа обсуждены вопросы выполнения государственного оборонного заказа по строительству самолетов и вопросы технического перевооружения предприятия.

В ходе визита на другой филиал компании "Сухой" – Новосибирский авиационный завод им. В.П.Чкалова, – Юрий Слюсарь поздравил заводчан с 90-летием предприятия и принял участие в церемонии награждения лучших сотрудников. Глава ОАК осмотрел важнейшие площадки завода, обсудил с руководителями НАЗа производственные планы, шаги по модернизации предприятия и программу развития общекорпоративных центров компетенций и обслуживания.

На входящем в корпорацию "МиГ" Луховицком авиационном заводе им. П.А.Воронина (Московская область) глава ОАК провел совещание по статусу программы производства на этой площадке нового турбовинтового самолета Ил-114-300.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
Компании
КнААЗ Гагарина
МиГ РСК
НАЗ Чкалова
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
Медицина
Похожие новости
17.12.2020
Андрей Ельчанинов: Су-57 - это умный самолет с умным оружием
15.05.2020
"Оборонка" во время пандемии: как работают на карантине мировые производители оружия
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
18.05.2016
Мартышкин ГОЗ
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 17:01
  • 8
Палубная авиация против ЗРС
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 16:41
  • 11
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО
  • 06.07 10:28
  • 1
Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым
  • 06.07 08:37
  • 1
Российский бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
  • 06.07 01:37
  • 2
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 06.07 00:52
  • 37
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 21:26
  • 8
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 05.07 18:24
  • 1
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 05.07 17:21
  • 823
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане