Юрий Слюсарь посетил с рабочим визитом ряд заводов ОАК

Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь во время интервью в офисе "ОАК" в Москве.

ЦАМТО, 5 июля. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) Юрий Слюсарь посетил 1-2 июля с рабочим визитом входящие в ОАК авиазаводы в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске и Луховицах.

В филиале компании "Сухой" – Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А.Гагарина после осмотра ключевых производственных участков глава ОАК также посетил ряд социальных объектов, в развитии которых участвует предприятие, в том числе медицинский центр, ДК Авиастроителей, спортивный комплекс, а также городской Парк культуры и отдыха, который благодаря активности заводчан стал победителем голосования по благоустройству общественных пространств в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Финансировать программу будут совместно правительство Хабаровского края и компания "Сухой".

На совещании с руководством КнААЗа обсуждены вопросы выполнения государственного оборонного заказа по строительству самолетов и вопросы технического перевооружения предприятия.

В ходе визита на другой филиал компании "Сухой" – Новосибирский авиационный завод им. В.П.Чкалова, – Юрий Слюсарь поздравил заводчан с 90-летием предприятия и принял участие в церемонии награждения лучших сотрудников. Глава ОАК осмотрел важнейшие площадки завода, обсудил с руководителями НАЗа производственные планы, шаги по модернизации предприятия и программу развития общекорпоративных центров компетенций и обслуживания.

На входящем в корпорацию "МиГ" Луховицком авиационном заводе им. П.А.Воронина (Московская область) глава ОАК провел совещание по статусу программы производства на этой площадке нового турбовинтового самолета Ил-114-300.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".