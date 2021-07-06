Войти
Российская газета

Новая британская БМП Ajax оглушила испытателей

611
0
+1
Источник изображения: Richard Watt/Wikimedia.org

Минобороны Великобритании начало срочные консультации о будущем БМП Ajax после получения результатов первых тестов новой бронемашины. В ходе испытаний 21 военнослужащий потерял слух, еще 83 придется ежегодно проходить обследование.

На случай, если связь между конструктивными особенностями БМП и травмами ее экипажей подтвердится, военное руководство ищет альтернативу Ajax. Переговоры об этом пройдут на следующей неделе, пишет The Times со ссылкой на собственные источники.

В британском правительстве считают, что от них скрывали истинный масштаб проблем броневика. Министру по оборонным закупкам Джереми Куину в августе предстоит отчитаться по этому поводу перед депутатами парламента.

В 2014 году Великобритания заказала американской компании General Dynamics 245 БМП нового поколения со сроком поставки до 2024 года. Сумма сделки 5,5 миллиарда фунтов стерлингов. На текущий момент военные получили лишь 14 машин без боевых модулей, в ходе их испытаний экипажи сообщили о потере слуха, головной боли, тошноте и опухших суставах из-за высокого уровня шума и вибраций.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Компании
General Dynamics
Похожие новости
21.02.2020
The Economist (Великобритания): битва за ближневосточный рынок вооружений накаляется
17.10.2017
Военные новости: оптимизм военно-промышленного комплекса США
06.06.2016
Namer vs T-15: израильский эрзац против мотострелков с «Ратником»
28.01.2015
Новые цели Пентагона — часть I
24.07.2013
Российский ОПК показал ошеломляющий рост
28.02.2012
В список крупнейших производителей оружия попали 11 российских компаний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 17:01
  • 8
Палубная авиация против ЗРС
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 16:41
  • 11
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО
  • 06.07 10:28
  • 1
Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым
  • 06.07 08:37
  • 1
Российский бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
  • 06.07 01:37
  • 2
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 06.07 00:52
  • 37
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 21:26
  • 8
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 05.07 18:24
  • 1
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 05.07 17:21
  • 823
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане