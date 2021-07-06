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Известия.ru

Серийное производство танка Т-14 «Армата» начнется в 2022 году

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В России серийное производство Т-14 «Армата» начнется в 2022 году. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«У нас в следующем году заканчиваются госиспытания. Со следующего года уже пойдет активно в серию», — сказал он в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 5 июля.

26 февраля источники в Минобороны рассказали «Известиям», что новейший танк Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

Отмечалось, что благодаря средствам радиоэлектронной борьбы Т-14 способен защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. А в случае необходимости он поддержит БМП огнем из уникальной 125-миллиметровой пушки.

Ранее в этом же месяце «Армату» впервые представили международным компаниям на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.

Тогда же генеральный директор, главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в «Ростех) Андрей Терликов сообщил, что серийные поставки Министерству обороны РФ «Арматы» начнутся в 2022 году.

Кроме того, Терликов заявлял, что концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) снизит стоимость основного боевого танка «Арматы» в ходе его серийного производства. По его словам, в настоящее время цены контрактов между УВЗ и Минобороны адекватные. Однако реальная стоимость танка будет определена на третий год серийного производства.

В начале февраля танк «Армата» получил разрешение на экспорт. О подготовке Россией новейшего танка Т-14 к продаже за рубеж сообщалось в начале июля. В сентябре стало известно, что начинается подготовка офицеров для управления боевыми машинами этого семейства.


«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная Уралвагонзаводом. На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.

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