Бывший депутат Верховной рады Украины, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян в воскресенье, 4 июля, в эфире телеканала «НАШ» сравнил военные возможности России и Украины с великаном и карликом и призвал перестать обманывать народ.

«Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Ничего не сделаем. Как бы ни было, Россия и Украина — как великан и карлик… Хвастаться, что у нас что-то есть, — кого мы обманываем?» — заявил он.

Кроме того, Мартиросян отметил, что на Украине появилось слишком много «умных» людей, которые «с подхалимством» говорят о любви к своей стране и ненависти к России.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к концу 2023 года страна получит собственный военный корабль.

17 марта украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» являются уникальным вооружением, из-за которого «психует Россия». По его словам, в настоящее время способа противодействия этому оружию якобы нет, поэтому можно считать, что в армии Украины появилась уникальная вещь.

В свою очередь, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев указал, что «Нептун» — устаревший комплекс с низкой скоростью, ракеты которого легко сбить.

До этого, 15 марта, пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили опытные образцы берегового ракетного комплекса с противокорабельными ракетами «Нептун».