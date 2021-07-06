ЦИАМ представит на салоне МАКС-2021 первые гибридные и электрические самолеты

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Центральный институт авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Баранова покажет на салоне МАКС-2021 самолеты – летающие лаборатории с гибридной и полностью электрической силовыми установками, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИАМ.

"Первые российские "электросамолеты" покажут на МАКС-2021. Летающие лаборатории с гибридной и полностью электрической силовыми установками станут одними из главных экспонатов Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2021", - говорится в сообщении.

ЦИАМ представит самолет Як-40ЛЛ с гибридной силовой установкой, которая дополняет два штатных турбореактивных двигателя. Она состоит из блока аккумуляторных батарей, электрического двигателя мощностью 500 кВт (680 лошадиных сил) и энергоузла для его питания - турбовинтового двигателя и подключенного к нему электрогенератора. Электромотор экономичнее аналогов на 5-20% за счет использования высокотемпературных сверхпроводниковых технологий и криогенного охлаждения.

Также предприятие впервые покажет полностью электрическую силовую установку для сверхлегкого учебного пилотируемого самолета "Сигма-4". Электрический двигатель этой силовой установки мощностью 80 кВт (109лошадиных сил) питается от блока батарей из литий-ионных аккумуляторных ячеек.

Кроме того, Институт покажет силовую установку на базе двухсекционного турбированного роторно-поршневого авиационного двигателя с электрогенератором ЭУ-РПД350Т для летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, а также макет двухмегаваттной силовой установки на основе свехпроводников.

"Разработанные в ЦИАМ гибридная и электрическая силовые установки уже находятся на этапе летных испытаний, будем рады представить их общественности на МАКС 2021 … Наша задача как головного института – получить новые знания в рамках формирования опережающего научно-технического задела, проверить "в железе" жизнеспособность новых технических решений и перспективных технологий", - приводит пресс-служба слова гендиректора ЦИАМ Михаила Гордина.

Отмечается, что увидеть электрические самолеты можно будет на единой экспозиции НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского".

Как утверждают в ЦИАМ, гибридные и электрические силовые установки улучшат экономические и экологические показатели, а также позволят создавать летательные аппараты вертикального или ультракороткого взлета и посадки.

Авиасалон МАКС-2021 пройдёт с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.