Афганистан опроверг переговоры с Россией о поставках вооружений

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб опроверг информацию о переговорах с Россией насчет поставок вооружений в страну. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Наши консультации касаются того, чтобы сблизить наши позиции и иметь общее понимание угроз, с которыми сталкивается как Афганистан, так и весь регион», — пояснил Мохиб. По его словам, речь идет об обмене информацией и совместном использовании технических возможностей. «Но это не обязательно должна быть такая поддержка, о которой все думают», — подчеркнул он.

Афганистан не имеет намерений, чтобы кто-то вмешивался в ситуацию, отметил советник. Вывод американских войск из страны является возможностью представить в новом правительстве все силы и в то же время объединить усилия с регионом по совместной борьбе с любыми угрозами.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент Байден заявлял, что американская армия полностью покинет Афганистан к 11 сентября. По его мнению, военные силы других стран не могут ни создать, ни поддержать местное правительство.

Марина Совина