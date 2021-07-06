Импульсный реактивный двигатель как будущее ВВС США.

Северо-американская корпорация Wave Engine Corp. (WEC) получила заказ от ВВС США на разработку ложной воздушной цели. Для её полета предполагается использовать импульсный реактивный двигатель.

План стоимостью 1 млн. долл. США предусматривает создание и демонстрацию универсальной платформы воздушного базирования (VALP), которая является частью усилий ВВС США по разработке новых технологий, имеющих решающее значение для воздушного боя будущего.

VALP от корпорации Wave Engine в первую очередь спроектирована, как приманка и использует двигатели, являющиеся собственной разработкой компании. Универсальная платформа воздушного базирования призвана продемонстрировать мощную и экономичную силовую установку для будущих поколений высокопроизводительных летательных аппаратов (прежде всего, БПЛА и крылатых ракет).

Как известно, импульсные реактивные двигатели использовались во время Второй мировой войны, приводя в действие самолет-снаряд «Фау-1» (V-1) нацистской Германии. Являясь, фактически, первой КР, «Фау-1» запускались из оккупированной Франции по объектам в Великобритании.

Турбины стали предпочтительной формой реактивного движения во время холодной войны, поскольку импульсные двигатели обычно менее эффективны и громче. Британцы называли «Фау-1» «грохочущей бомбой» из-за шума, который она создавала в полете. По заявлению WEC, компания внесла улучшения, дающие импульсным реактивным двигателям преимущества перед турбинами.

Утверждается, что предлагаемая технология обеспечивает реактивные характеристики и полное цифровое электронное управление (FADEC) в очень рентабельной силовой установке, не требующей движущихся частей. «Технология Wave Engine Corp позволяет на порядок снизить стоимость и сложность реактивного движения, делая его практичным для широкого спектра авиационных платформ, для которых реактивный двигатель ранее был недоступен».

ВВС США финансируют несколько проектов по разработке недорогих реактивных двигателей для дешевых КР и БПЛА ограниченного использования (например, дронов-камикадзе, атакующих роем).

Так, исследовательская лаборатория ВВС финансирует разработку и испытания КР «Серый волк» (Gray Wolf), оснащенной недорогой реактивной турбиной TDI-J85 с тягой 0,89 кН от компании Kratos Defense. «Серый волк» рассматривается ВВС США, как средство атаки интегрированных системы ПВО.

Испытание импульсного реактивного двигателя на планере

По заявлению руководства WEC, VALP – это БПЛА воздушного базирования, которые, в основном, будут использоваться в качестве приманки. Запущенные с борта истребителя, ловушки могут использоваться для подавления средств ПВО противника или с целью вызвать её реакцию и, таким образом, раскрыть свои позиции, что позволит основным силам ВВС США атаковать выявленные цели.

Сообщает, что в 2019 году WEC получила от Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) 2,85 млн. долл. на дальнейшее развитие своей технологии. В 2020 году компания впервые испытала свой импульсный реактивный двигатель на планере.

По материалам ресурса flugrevue.de