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Известия.ru

Военные РМК отработали боевую подготовку в Нагорном Карабахе

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Российский миротворческий контингент (РМК)
Российский миротворческий контингент (РМК).
Источник изображения: iz.ru

Военнослужащие российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе отработали боевую подготовку миротворческих подразделений. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ходе военных учений минометные расчеты подразделений РМК на территориях Нагорного Карабаха отработали учебные задачи, которые включены в программу подготовки миротворческих подразделений.

Так, российские военнослужащие на наблюдательном посту оттачивали навыки по приведению минометов в боевое и походное положение, в то время как артиллеристы отрабатывали слаженность и быстроту действий расчетов в условиях ведения боевых действий. Минометчики также отработали перечень нормативов по разведке целей и смене огневых позиций.

«Боевая подготовка ежедневно проводится на базе самого поста. Для этого у нас построена своя учебно-материальная база приказарменная, на которой возможно проводить огневую, инженерную, а также топографическую подготовки», — сообщил командир наблюдательного поста Александр Белоусов.

Командование РМК спланировало занятия по основным предметам боевой подготовки миротворческих подразделений, вне зависимости от того факта, что миротворцы круглые сутки работают на дежурном посту. Так, подготовительные мероприятия затронут в том числе управление техникой: это вождение боевых машин и иных специальных средств передвижения.

В общей сложности к военным учениям привлечены около 50 военнослужащих.

Ранее, 1 июля, стало известно о том, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили безопасность местных жителей в процессе заготовки сена в Аскеранском районе.

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