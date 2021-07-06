Броневик «Тайфун-ВДВ» получил уникальную 30-мм пушку

Российский десантируемый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» с модернизированным боевым модулем с 30-мм пушкой, готовящийся к поставкам в российскую армию, станет для потенциального противника «большой неожиданностью», заявил в понедельник, 5 июля, в интервью «РИА Новости» главный конструктор предприятия-разработчика данной машины АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.

«По результатам испытаний был полностью переделан боевой модуль, на что ушел почти год. На нем стоит 30-мм пушка — это достаточно серьезное оружие, которое впервые установлено на машину 4х4. Получившийся модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а может, даже и в мире», — пояснил представитель разработчика.

Как подчеркнул главный конструктор, из старой пушки «выжали просто максимум», она точно поражает цели на таких расстояниях, которые для такого оружия «просто невообразимы», и, что самое главное, делает это в движении.

Зарахович отказался разглашать точные характеристики пушки, но отметил, что она стреляет значительно дальше другого оружия данного класса, в том числе 2А42 (максимальная дальность попадания которого составляет 4 тыс. м — Ред.).

«Выражаясь простым языком, я рекомендовал бы противоположной стороне держаться от этой пушки подальше, ее возможности могут стать для потенциального противника большой неожиданностью», — добавил собеседник агентства.

По мнению конструктора, приняв на вооружение «Тайфун-ВДВ», российская армия получит машину с высоким уровнем противоминной защиты, что поможет сохранить жизни экипажа.

«Ремдизель» выпускает технику российской армии, в основном это бронеавтомобили линейки «Тайфун» разного класса и разной колесной формулы. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году предприятие выпустило 250 машин для нужд Минобороны.

2 июля источники в Минобороны России рассказали «Известиям», что военное ведомство намерено усилить Балтийский флот новейшими дизельными субмаринами из проекта 0636.3. Первой в серии станет подводная лодка «Петрозаводск», которая уже готовится к закладке. После нее в регион будет направлено несколько дополнительных кораблей из того же проекта. Как уточняют источники, новые корабли, которые должны поступить на вооружение в Балтийский флот, в сопоставлении с нынешними будут более эффективны.