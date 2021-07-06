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Известия.ru

Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах достигло 47

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Источник изображения: Фото: REUTERS/PHILIPPINES ARMY JFT SULU

Число погибших в результате крушения военного самолета на острове Холо на Филиппинах достигло 47. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на командующего вооруженными силами республики Сирилито Собеджана.

По его информации, еще 49 военнослужащих пострадали. Он добавил, что уже обнаружены все находившиеся на борту самолета пассажиры.

Ранее, 4 июля, на Филиппинах потерпел крушение военный самолет C-130. По имеющейся информации, воздушное судно пропустило взлетно-посадочную полосу, заходя на посадку в аэропорту Холо.

Позднее появилось видео момента падения самолета. На видеозаписи можно заметить, как самолет столкнулся с землей в горно-лесном массиве, после чего произошел взрыв с последующим возгоранием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Продукция
C-130
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