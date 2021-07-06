Российский бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Российский десантируемый бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ", готовящийся к поставкам в российскую армию, получил модернизированный боевой модуль с 30 мм пушкой, обладающий уникальной для своего класса оружия дальностью поражения, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данной машины АО "Ремдизель" Игорь Зарахович.

"По результатам испытаний был полностью переделан боевой модуль, на что ушёл почти год. На нём стоит 30-мм пушка – это достаточно серьёзное оружие, которое впервые установлено на машину 4х4 <…> Получившийся модуль превосходит по боевым возможностям все установки такого класса в России, а может даже и в мире. Из этой старой пушки выжали просто максимум, она точно поражает цели на дальностях, которые для такого оружия просто невообразимы и, что самое главное, делает это в движении",- сказал он.

Собеседник агентства воздержался от разглашения точных характеристик пушки, однако отметил, что она стреляет значительно дальше другого оружия данного класса, в том числе 2А42 (максимальная дальность попадания составляет 4000 метров).

По словам Зараховича, специалисты предприятия-разработчика данного модуля - ЦНИИ "Буревестник" фактически создали его для "Тайфуна-ВДВ" заново – им пришлось его полностью перепроектировать минимум два раза, потому что изначально данный комплекс не соответствовал техническим требованиям заказчика.

"Выражаясь простым языком, я рекомендовал бы противоположной стороне держаться от этой пушки подальше, её возможности могут стать для потенциального противника большой неожиданностью. Сейчас всё соответствует требованиям тактико-технического задания и великолепно работает", - отметил Зарахович.

Конструктор считает, что приняв на вооружение "Тайфун-ВДВ", российская армия получит машину с высоким уровнем противоминной защиты, что даст возможность сохранить жизни экипажа в случае подрыва или обстрела.

"Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и разной колёсной формулы. Объём гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году "Ремдизель" выпустил 250 машин для нужд Минобороны.