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Известия.ru

Экс-глава Ми-6 назвал большой ошибкой вывод войск из Афганистана

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Уход западных войск из Афганистана станет большой ошибкой, так как это решение может привести к наращиванию военной мощи террористических группировок, в числе которых «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в России). Об этом в воскресенье, 4 июля, рассказал бывший глава британской службы внешней разведки Алекс Янгер.

Он отметил, что утверждение о полноценном уходе террористов некорректно: у подобных группировок есть способность к регенерации, что особенно усугубляется в условиях имеющихся данных о сохранении позиций радикальных формирований на просторах Афганистана.

«Я думаю, что если Запад отвернется от Афганистана, это будет большой ошибкой», — указал бывший глава британской разведывательной службы в своем интервью телеканалу SkyNews.

Янгер указал, что «война с террором» под руководством Соединенных Штатов нанесла значительный ущерб «Аль-Каиде». Однако бывший глава Ми-6 сослался на июньский отчет Организации Объединенных Наций (ООН) и отметил, что в его тексте присутствуют сведения о 500 членах объединения, находящихся на территории Афганистана. Параллельно активизируется «Исламское государство»: по словам Янгера, количество представителей радикального формирования в Афганистане составляет около 2 тыс. человек.

Оговаривая последствия вывода западных военных с афганской территории, Янгер спрогнозировал возрождение террористических сил и подчеркнул, что при своем повторном возращении боевики учтут опыт, «предоставленный историей». Под угрозу подобного сценария попадают Британия и ее страны-союзники.

По словам бывшего разведчика, решение проблемы террористического характера требует не только военных действий, но и в том числе политических усилий. Он подчеркнул, что благонамеренные амбиции сделать из Афганистана страну с процветающей демократией обернулись провалом.

«Я разочарован тем, как мы не смогли — мы, международное сообщество — не смогли сопоставить наши амбиции с надлежащим политическим планом», — поделился Янгер.

Ранее, 2 июля, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о том, что американское правительство в ускоренном темпе разрабатывает план экстренной эвакуации для сотрудников посольств Соединенных Штатов, расположенных в Кабуле, а также американцев, проживающих на тех же территориях. Причинами спешки, как пояснили источники издания, стали опасения Вашингтона проявления агрессии со стороны радикального движения «Талибан».


3 июля стало известно о том, что американская авиабаза Баграм в Афганистане была разграблена сразу после того, как военные США покинули территорию.

8 июня сообщалось, что США вывели из Афганистана более половины своих войск. В Центральном командовании американских ВС (CENTCOM) отметили, что для вывоза из страны грузов было осуществлено более 50 авиарейсов.

Ранее, 2 июля, президент США Джо Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана не завершится в ближайшие несколько дней. По его словам, часть военных США останется в стране.

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Страны
Афганистан
Великобритания
Россия
США
Компании
ООН
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