Таинственный предок "Арматы" был "танком ядерного апокалипсиса"

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В 50-е годы ведущие вооруженные силы мира готовились к тотальной ядерной войне. Противники собирались обрушить друг на друга бесконечное количество атомных и водородных боеприпасов.

Поэтому конструкторы бронетанковой техники старались максимально приспособить свои разработки к успешным действиям в условиях ядерного апокалипсиса.

Как известно, первой серийной машиной с автоматической системой противоатомной защиты стал советский Т-55, производство которого началось в 1958 году.

В это время в Советском Союзе думали над еще более современной техникой. Например, в головном институте танковой промышленности ВНИИ-100 прорабатывался вариант среднего танка с так называемым сосредоточенным расположением экипажа. Этот образец можно считать одним из предков современной "Арматы". На нем, как и на Т-14, командир, наводчик и механик-водитель находились в передней части корпуса, а башня с 115-мм гладкоствольной пушкой была бы необитаемой.

Изолированная механизированная боеукладка насчитывала 40 снарядов. Еще десять боеприпасов находились в резерве.

Машина получалась достаточно компактной и очень обтекаемой, в результате она оказалась бы максимально приспособленной для действий в условиях применения противником тактического ядерного оружия. Так, безопасный радиус от эпицентра ядерного взрыва мощностью 30 килотонн составлял для нее 800 метров.

К сожалению, в те годы развитие техники не позволило создать танк с необитаемым боевым отделением. Всерьез такими разработками занялись лишь через несколько десятилетий.

Лев Романов

Дмитрий Лемешко