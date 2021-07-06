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Известия.ru

Полевой ПЦР: надувные лаборатории выявят COVID-19 и еще триста инфекций

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Недюк

Мобильные комплексы предназначены для работы в отдаленных регионах, зонах катастроф и на массовых мероприятиях

Противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора разработал мобильные диагностические лаборатории. С виду они похожи на обычные армейские прямоугольные палатки, которые легко надуть за 40 минут с помощью встроенного насоса. Внутри развернут полноценный исследовательский центр, где можно работать с биологическими образцами, зараженными бактериальными и вирусными инфекциями самого высокого класса опасности. Техническое оснащение позволяет выполнять до 100 ПЦР-тестов и более полутора тысяч других анализов в сутки. Новые модули в отличие от имеющихся аналогов можно перевозить обычными гражданскими авиарейсами. Как сообщили эпидемиологи «Микроба», такие лаборатории могут применяться для тестирования на коронавирус в отдаленных регионах в дополнение к стационарным диагностическим центрам.

НИИ в палатке

Образцы новейших мобильных противоэпидемических комплексов специалисты Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора представили на III международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения», прошедшей 24–25 июня в Сочи. Такие передвижные лаборатории могут работать в полевых условиях полностью в автономном режиме с собственными генераторами электричества, системами вентиляции, кондиционирования, ликвидации отходов и так далее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Источник изображения: iz.ru

Как рассказали «Известиям» представители «Микроба», это самая последняя разработка, еще не опробованная в полевых условиях. Новая пневмокаркасная лаборатория предназначена для выявления маркеров возбудителей инфекций бактериального и вирусного происхождения 1–4-й групп патогенности. Особенность этой модели в том, что ее легко транспортировать, а на месте назначения конструкция надувается за 40 минут с помощью встроенного насоса.

Такие надувные мобильные лаборатории перевозят в кофрах (их нужно порядка 27). Их можно перемещать любым видом транспорта, в том числе обычным гражданским самолетом, в отличие от лабораторий-грузовиков и других более тяжелых аналогов.

— Перевозка такой лаборатории не требует согласования с МЧС, и нам не нужен отдельный борт, что значительно упрощает их доставку в необходимый регион. Просто сами сотрудники собираются, упаковывают лабораторию в чемоданы и летят обычным регулярным рейсом, — рассказал «Известиям» начальник сектора по ремонту и обслуживанию лабораторного оборудования противочумного института «Микроб» Александр Перепелица. — На месте ее можно использовать в сцепке с другими элементами лабораторного комплекса для любых анализов, той же лихорадки Эбола или COVID-19.

Источник изображения: Фото: ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»

Внешне надувная лаборатория похожа на прямоугольную армейскую палатку размером 2x2 м, покрытую зеленым прорезиненным сукном. Внутри модулей есть необходимая для работы с биологическими материалами система приточно-вытяжной вентиляции и полный комплекс лабораторного оборудования, а также система жизнеобеспечения (электричество, кондиционер и др.).

Опасные биологические образцы поступают внутрь лабораторного модуля через специальные шлюзовые камеры, а затем попадают в защищенные отсеки для лабораторных исследований. Сами камеры, в которых идет работа с зараженными образцами (кровь, слюна, вода, почва и так далее), находятся не под защитным стеклом, как это происходит в стационарных исследовательских центрах, а в специальных прозрачных боксах из мягкого пластика. Сотрудники проходят необходимую подготовку перед попаданием в лабораторию в специальном тамбуре-шлюзе для надевания и снятия защитной одежды.

От тропической лихорадки до СOVID-19

При всей внешней простоте в такой лаборатории можно определить порядка 300 инфекций бактериальной и вирусной этиологии, сообщили в «Микробе». При работе двух специалистов в них можно за сутки делать сотню ПЦР-тестов, не менее 400 иммуноферментных (ИФА) и не менее 800 иммунохроматографических (ИХА) анализов на выявление коронавируса. И не только его.

— Лаборатория может применяться для диагностики любых, в том числе особо опасных, инфекционных болезней, — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Василий Куклев. — Что касается коронавируса нового типа, то практика показала, что в России, где хорошо развита сеть стационарных лабораторий, при увеличении нагрузки мобильные лаборатории также находят применение в диагностике COVID-19. Похожие ситуации наблюдаются и в странах СНГ, где используют для диагностики коронавируса лаборатории, ранее подаренные Россией.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Недюк

Поэтому в будущем такие модули можно будет использовать для усиления местных региональных лабораторий, в том числе и для диагностики COVID-19. Несмотря на то что лаборатории этой модели еще не введены в эксплуатацию, техника уже была высоко оценена специалистами ВОЗ, в ближайшее время ее начнут использовать. Вероятнее всего, первые испытания пройдут в какой-либо из стран СНГ.

Как сообщил в рамках конференции по биобезопасности заместитель руководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, работа подобных комплексов — важнейшее направление в деятельности ведомства, по которому ведется сотрудничество с ВОЗ.

Сейчас существует несколько вариантов экспресс-тестирований на местах, в том числе подобные мобильные решения, сообщил «Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

— Предложенное решение, безусловно, найдет свой рынок, так как позволяет быстро разворачивать такие лаборатории и предоставляет хорошую защиту для персонала, — сообщил эксперт.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Недюк

Технику, разработанную в институте «Микроб», применяют по всему миру для ликвидации инфекций, проверок качества воды и почвы при техногенных катастрофах, для поиска источников инфекций и так далее. В частности, комплексы из лабораторий на колесах (на базе автошасси «КамАЗ») применяли для устранения последствий взрыва в Бейруте 4 июня 2020 года, а с 2014-го они используются в Гвинейской Республике в связи с эпидемией лихорадки Эбола. Новые надувные лаборатории также могут использоваться в подобных ситуациях, причем их можно будет доставить в зону ЧС и развернуть быстрее.



Мария Недюк

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