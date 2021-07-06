Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа

В июле подразделения железнодорожных войск (ЖДВ) России приступят к расширению и реконструкции восточного участка Байкало-Амурской магистрали (БАМа). Последние три месяца они готовили инфраструктуру для строительства и возводили блочно-модульные городки для проживания личного состава. Как заявил «Известиям» начальник Главного управления ЖДВ генерал-лейтенант Олег Косенков, к работам привлечено более 1100 человек и 980 единиц техники. Журналисты «Известий» одними из первых побывали на месте намеченной реконструкции.

В июле подразделения железнодорожных войск (ЖДВ) России приступят к расширению и реконструкции восточного участка Байкало-Амурской магистрали (БАМа). Последние три месяца они готовили инфраструктуру для строительства и возводили блочно-модульные городки для проживания личного состава. Как заявил «Известиям» начальник Главного управления ЖДВ генерал-лейтенант Олег Косенков, к работам привлечено более 1100 человек и 980 единиц техники. Журналисты «Известий» одними из первых побывали на месте намеченной реконструкции.

Городок под крышей

— Вторая ветка БАМа имеет огромное значение для экономики нашего государства, — заявил замминистра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков «Известиям». — Сейчас работает один путь. Когда введут в строй второй, здесь будет совершенно другой грузопоток, другой оборот. Это важнейшая задача, порученная железнодорожным войскам.

Как рассказал «Известиям» начальник Главного управления ЖДВ генерал-лейтенант Олег Косенков, на данный момент к реконструкции привлечено более 1100 человек личного состава и 980 единиц техники. В дальнейшем на строительство будет направлено еще больше сил и средств.

— Для выполнения задач, поставленных президентом и министром обороны, привлечены силы и средства пяти отдельных железнодорожных бригад, — отметил Олег Косенков. — От трех соединений Центрального военного округа направлено по одному отдельному железнодорожному батальону механизации, которым предстоит выполнять земляные работы. Кроме того, каждая бригада выделила по одной мостовой роте из состава отдельного мостового батальона. Они будут заниматься строительством труб, уборкой мелколесья, кустарников, деревьев в полосе отвода Дальневосточной железной дороги. Такие же формирования были направлены от двух железнодорожных бригад Восточного военного округа.

В 1970-е годы Байкало-Амурская магистраль была самой знаменитой всесоюзной стройкой, куда ехали комсомольские бригады со всей страны. Сегодня БАМ, как и Транссиб, работает на пределе пропускной способности. В начале марта президент поручил правительству определить параметры расширения двух этих маршрутов. Железнодорожным войскам был назначен участок БАМа от станции в поселке Улак Зейского района Амурской области до Февральска в Селемджинском районе.

В ближайшие три года военнослужащим предстоит возвести 340 км путей. Сейчас на этом участке функционирует только один путь, который не может обеспечить всю потребность в грузоперевозках. Запланированный срок окончания работ — 2024-й, в этом году будет отмечаться 50-летний юбилей с начала масштабного строительства магистрали.

На первом, подготовительном этапе подразделениям ЖДВ необходимо было создать инфраструктуру и построить шесть блочно-модульных городков для размещения личного состава. Строить начали в апреле. В ближайшие дни на всех объектах будут завершены отделочные работы. Первые два городка на 60 мест каждый уже готовы для приема военнослужащих в поселке Верхнезейск.

Блочно-модульный городок, построенный по российским технологиям, — это, по сути, целая воинская часть под одной крышей. Здесь расположены спальное помещение, столовая, душевые, комната для хранения оружия, учебные классы, медпункт. Военные железнодорожники могут с комфортом размещаться здесь в любую погоду. Рядом с блочными зданиями плац и парк специальной техники.

Как отметил Дмитрий Булгаков, условия проживания в блочно-модульных городках не хуже, чем в квартире в Москве. По его словам, при работах бойцам предстоит испытать тяжелые физические и психологические нагрузки и им должны быть обеспечены комфортные условия для быта и отдыха. Городки замкнутого цикла позволяют военнослужащему получить всё необходимое, не выходя из помещения. Столовая, спортзал, даже баня с парилкой — всё находится в одном здании.

Сквозь вечную мерзлоту

Задачи, которые выполняют ЖДВ, никак нельзя назвать простыми. Но реконструкция участка БАМа в Амурской области особенно сложна. Прокладывать пути придется в вечной мерзлоте. Если неправильно выполнять работы при сооружении земляного полотна и нарушить растительный слой, то от солнечных лучей мерзлота может начать подтаивать. Нужна ювелирная точность, чтобы не было просадок.

— Еще одна сложность заключается в том, что в этих краях очень суровые зимы, а некоторые виды работ могут быть выполнены только в этот период, — рассказал «Известиям» Олег Косенков. — Только тогда можно, например, проводить искусственные сооружения через болотистую местность. Но личный состав готов к выполнению задач. В 50-й отдельной железнодорожной бригаде я спросил одного сержанта, как настроение. Он ответил: «Настроение хорошее, товарищ генерал, вы не считайте, что мы глупее наших предков. С такой техникой, как у нас, задача будет выполнена».

По словам начальника Главного управления ЖДВ, все бригады обеспечены современной землеройной техникой, машинами для доставки грунта, экскаваторными комплексами. Мостовые роты, основная задача которых монтаж труб, располагают кранами грузоподъемностью от 30 до 50 т. Когда будет подготовлена насыпь, на следующем этапе в дело вступят отдельные путевые батальоны. Они имеют на вооружении железнодорожные краны и путеукладчики.

На сегодняшний день 40% личного состава ЖДВ составляют военнослужащие по контракту. Ими комплектуются все должности младших командиров, а также экипажи современных специальных машин. Водители, бульдозеристы, экскаваторщики, автокрановщики, операторы путеукладочных машин, машинисты тепловозов — все профессиональные солдаты.

В последние годы ЖДВ активно привлекаются для выполнения задач гражданского назначения. В 2015 году они, к примеру, с опережением графика построили участок пути Журавка–Миллерово на юго-западных рубежах России. В позапрошлом году железнодорожники участвовали в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

— ЖДВ предназначены для технического прикрытия железнодорожных магистралей, их восстановления и строительства. Но мы обязаны помогать и гражданскому населению по всем вопросам, в том числе связанным с природными явлениями, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Дмитрий Булгаков. — Имея на вооружении такую технику, мы не можем оставаться в стороне. Поэтому наравне с другими силами ЖДВ участвуют в ликвидации последствий стихийных бедствий. Они оснащены самосвалами, экскаваторами, бульдозерами, делают всю трудоемкую работу.

Замминистра напомнил, что еще в 1970-е годы на строительстве магистрали были задействованы студенческие отряды. Сегодня эта практика возвращается. 24 июля на строительство из Хабаровска прибудут студенты Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Здесь им предстоит пройти летнюю практику.

Роман Крецул