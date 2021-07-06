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Ученые разработали робота-таракана для спасения людей и выявления утечки газа

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Источник изображения: Фото: University of California, Berkeley

Инженеры Калифорнийского университета в Беркли разработали робота размером с насекомое. Он способен перемещаться по лабиринтам с ловкостью гепарда и проникать в самые труднодоступные места, пишет портал Tech Xplore.

Разработчики заметили, что способность насекомых взбираться по стенам и ходить по потолку обусловлена специальными липкими подушечками на лапках. Этот принцип электростатической адгезии был использован для создания устройства размером с таракана, которое может поворачиваться с ловкостью гепарда, передвигаться по пересеченной местности и избегать неожиданных препятствий.

Новинка изготовлена из тонкого слоеного материала, который изгибается и сжимается при подаче электрического напряжения. Подача напряжения к любой из подушечек на лапках увеличивает электростатическую силу между ней и поверхностью, заставляя эту подушечку прочнее прилипать к поверхности. Благодаря своей простой конструкции робот остается невредимым, даже если на него наступит 120-килограммовый человек.

«В этой работе основным нововведением стало добавление подножек, которые позволяют роботу совершать очень быстрые повороты», — сказал Ливэй Лин, профессор инженерии в Калифорнийском университете в Беркли. Он отметил, что механизм очень быстр, довольно силен и затрачивает мало энергии, что позволяет ему переносить датчики, электронику, а также аккумулятор».

Небольшие роботы, подобные разработке инженеров из Беркли, могут быть идеальными для применения в поисково-спасательных операциях или выявления потенциальных утечек газа, сказал Лин. Помимо робота, который управлялся с помощью небольшого электрического провода, ученые создали версию, которая может работать от батареи до 19 минут на расстоянии до 31 метра.

Ранее стало известно, что в Ставрополе ученые создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с COVID-19. Роботизированного медицинского ассистента называют «РоМА». У него есть веб-камера, датчики и программное управление, благодаря чему его перемещениями можно управлять дистанционно.


Ирма Каплан

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