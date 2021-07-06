Роскосмос подписал контракт на размещение в ЮАР станции обнаружения космического мусора

Комплекс осуществляет автономный поиск и обнаружение объектов на высотах от 120 до 40 тыс. км и может выявить космические объекты, имеющие блеск до 18-й звездной величины, говорится в сообщении госкорпорации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" (НПК "СПП", входит в госкорпорацию "Роскосмос") подписала контракт с Южноафриканским национальным космическим агентством на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

"Станция предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов "космического мусора" на низких, средних и высоких околоземных орбитах"- говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что станция "способна определять их угловые координаты и идентифицировать с объектами, внесенными в базу данных комплекса ОЭК ОКМ, и выдавать полученную координатную и некоординатную информацию в центр сбора и обработки данных".

Отмечается, что комплекс реализует автономный поиск и обнаружение объектов на высотах от 120 до 40 тыс. км и может выявить космические объекты, имеющие блеск до 18-й звездной величины.

Российский комплекс в ЮАР - второй из четырех специализированных оптико-электронных комплексов, создаваемых для российской автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Россия, участвуя в данном проекте, расширяет взаимодействие со странами БРИКС в космической сфере, а также международное сотрудничество в сфере обеспечения безопасности космической деятельности в рамках глобальной повестки Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях и Межагентского координационного комитета по космическому мусору.