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На УЗГА начата сборка самолетов Diamond DA42 по полному циклу производства

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Как сообщил веб-ресурс ATO.RU, АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) собрало первый самолет Diamond DA42 по полному циклу производства. Об этом заявил 2 июля 2021 года Евгений Сергеев, директор дивизиона "Самолеты" этого завода. На предприятии впервые были самостоятельно произведены композитные детали фюзеляжа этого воздушного судна на станках, поставленных разработчиком машины - австрийской компанией Diamond Aircraft. Ранее на УЗГА осуществлялась лицензионная сборка DA42 из импортных комплектующих.

Самолет Diamond DA42, собранный на АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) в Екатеринбурге (с) www.ato.ru

Сергеев подтвердил, что 1 июля первый произведенный в России фюзеляж DA42 с заводским номером 043 был направлен в цех покраски, откуда в июле будет передан в цех окончательной сборки, а в конце августе выйдет на испытания. Он будет передан в одно из российских летных училищ, где эти легкие двухмоторные четырехместные турбовинтовые самолеты используются для первоначального обучения курсантов.

УЗГА выпускает по лицензии самолеты Diamond Aircraft с 2013 года. По словам директора по качеству Diamond Aircraft Геральда Шперла, за это время заводом было собрано 100 DA42 и 150 одномоторных DA40.

Сергеев объяснил, что теперь УЗГА перешел на полный цикл сборки DA42. В этом году планируется собрать шесть таких машины, а в следующем увеличить темп сборки и довести его до 15 самолетов в год к 2027 г. Кроме композитного цеха на УЗГА организовано производство жгутов электропроводки и кресел для этой модели. На учебной версии самолета DA42T, которая поставляется в российские летные училища, авионика Garmin была заменена на бортовой комплекс разработки Раменского ПКБ.

По словам Сергеева, пока еще не завершена локализация силовой установки. Сейчас на самолете используются австрийские поршневые дизельные двигатели Austro Engine AE 300 мощностью 168 л. с. "Российский аналогичный двигатель подойдет к 2024 г.", - сказал он. Это будет двигатель АПД-200 мощностью около 200 л. с., который сейчас разрабатывается ВИАМ, ЦИАМ и другими отраслевыми институтами.

"Опытный образец обещают передать на наш стенд в 2023 году", - уточнил Евгений Сергеев.

Помимо легких воздушных судов Diamond Aircraft дивизион "Самолеты" УЗГА ведет лицензионную сборку 19-местных чешских региональных самолетов L-410.

В состав завода также входят дивизионы "Двигатели" и "Инженерный центр". По итогам 2020 г. выручка УЗГА составила 25,2 млрд руб. "Мы предполагаем, что в 2021 г. выручка компании увеличится примерно до 30 млрд руб. Этот рост будет обеспечен прежде всего за счет развития дивизионов "Самолеты" и "Инженерный центр", - рассказал исполнительный директор УЗГА Сергей Федоров.

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Страны
Австрия
Россия
Чехия
Продукция
L-410
Компании
ВИАМ
РПКБ
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
2020-й год
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