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РИА Новости

Президент Украины Зеленский посетил американский эсминец Ross, участвующий в учениях Sea Breeze

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец ВМС США Ross
Президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец ВМС США Ross.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Офис президента Украины /

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец ВМС США Ross, который находится в Черном море на учениях Sea Breeze, сообщила пресс-служба украинского лидера.

На Украине 4 июля празднуется День военно-морских сил страны. Зеленский в связи с этим находится с рабочим визитом в Одесской области.

"Во время рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил эсминец "Росс" военно-морских сил США, который участвует в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2021. Главу государства ознакомили с оборудованием и вооружением судна", - говорится в сообщении на сайте офиса.

Отмечается, что на борту эсминца Зеленский пообщался с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.

"Вице-адмирал Юджин Блэк отметил, что для американских военных - большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость", - добавили в офисе.

В настоящее время в черноморском регионе проходят учения Sea Breeze-2021, в них задействованы 5 тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.

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