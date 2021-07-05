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Известия.ru

Космонавты «Шэньчжоу-12» вернулись в модуль после работы в космосе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Jin Liwang

Два члена экипажа «Шэньчжоу-12» вернулись в основной модуль «Тяньхэ» строящейся китайской орбитальной станции «Тяньгун» после успешного выполнения внекорабельной работы в открытом космосе. Об этом сообщает в воскресенье, 4 июля, телеканал CGTN.

Отмечается, что в модуль вернулись китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо.

Миссия космонавтов за пределами модуля продлилась около семи часов. Вместе с тем, по информации телеканала, во время выхода в открытый космос были решены поставленные задачи, в частности подъем панорамной камеры. Лю Бомин и Тан Хунбо подняли ее в 7:09 мск, уточняет CGTN.

Ранее, 17 июня, Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо после стыковки корабля перешли в основной отсек «Тяньхэ». Отмечалось, что экипаж проведет на станции три месяца и вернется на Землю на борту возвращаемой капсулы.

В тот же день «Шэньчжоу-12» с тремя членами экипажа на борту состыковался с орбитальной станцией КНР.

Старт космического корабля состоялся в 9:22 по местному времени (4:22 мск) с космодрома Цзюцюань. Он находится на китайской границе Ганьсу. Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель «Чанчжэн-2F».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
Шэньчжоу
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