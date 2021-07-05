Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект

Находящийся в постройке на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО «Компания «Сухой» фронтовой бомбардировщик Су-34 с серийным номером 09-12. Новосибирск, 19.02.2018.

Государственная авиастроительная компания «Сухой» самоустранилась при осуществлении ИТ-проекта, вынудив подрядчика расторгнуть договор с ней через суд, чтобы обезопасить себя от возможных будущих претензий.

Самоустранение госзаказчика

Как выяснил CNews, авиационная компания «Сухой», известная созданием боевых самолетов марки «Су», оставила незавершенным дорогостоящий ИТ-проект, прекратив в одностороннем порядке общение со своим подрядчиком.

Речь идет о работах по развитию системы информационной поддержки процессов ценообразования «Сухого» (СИП ПЦ), которые в августе 2017 г. авиастроитель заказал у компании «Форс — центр разработки».

Эта компания была определена заказчиком единственно возможным исполнителем упомянутых работ. Извещение о закупке ее услуг было опубликовано с начальной ценой договора в 17,5 млн руб. Позже сторонами было подписано дополнительное соглашение, увеличившее цену договора до 19 млн руб.

Фронт работ был разбит на четыре этапа. На промежуточной стадии последнего из них «Сухой» без объяснения причин прервал общение с «Форсом», не предъявляя при этом к компании каких-либо претензий.

ИТ-подрядчику пришлось через суд расторгнуть договор с «Сухим», после того как госзаказчик много месяцев его игнорировал

По истечении девяти месяцев полного молчания заказчика, 9 апреля 2020 г. «Форс» обратился в «Арбитражный суд Москвы» с иском о признании договора с «Сухим» расторгнутым с 1 июля 2020 г. В июне 2021 г. суд удовлетворил эти требования в полном объеме. По всей видимости, незакрытый договор мог впоследствии обернуться для исполнителя различными проблемами юридического и коммерческого характера.

Представители «Форса» в разговоре с CNews сообщили, что компанией в общей сложности было выполнено 3,5 этапа от общего фронта работ, за которые «Сухой» успел заплатить примерно 85% от суммы контракта. «Убытков мы не понесли, и в иске их не заявляли», — добавили собеседники редакции.

Техническое задание на проект на сайте госзакупок «Сухой» не публиковал. Однако в соответствии с отдельными положениями проекта договора можно сделать вывод, что в отношении модернизированной силами «Форс» системы информационной поддержки процессов ценообразования так и не был осуществлен ее запуск в промышленную эксплуатацию. Возможно, к настоящему моменту запуск был проведен силами самого заказчика.

В «Сухом» сложившуюся ситуацию на момент публикации данного материала CNews не прокомментировали.

Некоторые подробности

Как следует из документов судебного разбирательства, «Сухой» прервал общение с «Форсом» не одномоментно, а постепенно. «С даты подписания акта № 4 от 30 марта 2020 г. взаимодействие сторон происходило реже; ответчик не проявлял интереса к работам по договору, — отмечает истец. — После 1 июля 2020 г. взаимодействие сторон полностью прекратилось, в том числе сторонами не проводились встречи, не осуществлялась переписка по электронной почте по вопросам текущего исполнения обязательство по договору. Дальнейшее исполнение договора не производилось».

После этого «Сухой» ни разу не ответил «Форсу» ни на письма с предложениями о расторжении договора по соглашению сторон с подтверждением отсутствия у сторон взаимных претензий, ни на досудебную претензию.

«Поведение сторон свидетельствует о фактическом отказе заказчика от исполнения договора по правилам, предусмотренным ст. 717 гражданского кодекса России, не связанным с ненадлежащим исполнением истцом своих обязательств по договору», — сделал заключение «Форс».

Несколько фактов о «Сухом»

Компания «Сухой» на своем сайте отмечает, что является крупнейшим российским авиационным холдингом и крупнейшим российским экспортером авиационной техники. Численность ее работников составляет порядка 20 тыс. человек. Компания входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию» в составе госкорпорации «Ростех».

Холдинг «Сухой» включает конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы. Организация заверяет, что обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении — от проектирования до послепродажного обслуживания.

С точки зрения «Сухого», боевые самолеты марки «Су» являются передовыми образцами мирового рынка вооружений и составляют основу фронтовой авиации России и тактической авиации многих стран мира.

В базе «Контур.фокус» финансовые показатели «Сухого», которые сервис берет у Росстата, за последние два года не отражены. По последним публичным данным, в 2018 г. выручка компании составила 114,6 млрд руб. с показателем чистой прибыли в 4 млрд руб.