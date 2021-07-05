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Обновленные парашюты «ЭкзоМарса» смогли посадить макет десантного модуля

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ЭкзоМарс-2022
Испытание парашютной системы для десантного модуля миссии «ЭкзоМарс-2022».
Источник изображения: www.esa.int

Специалисты Европейского космического агентства провели очередное высотное испытание парашютной системы для десантного модуля миссии «ЭкзоМарс-2022», которое окончилось успешным приземлением макета модуля. Тем не менее на ткани второго основного парашюта вновь возник небольшой разрыв, который на процесс посадки не повлиял, сообщается на сайте ESA.

Российско-европейский проект «ЭкзоМарс» предусматривает исследование Марса в два этапа. Первый этап стартовал в 2016 году, когда в космос отправились аппарат Trace Gas Orbiter, который до сих пор работает на околомарсианской орбите планеты, и демонстрационный спускаемый модуль «Скиапарелли», который разбился при посадке. Второй этап начнется в 2022 году, когда к Марсу отправятся научная станция «Казачок» и марсоход «Розалинд Франклин», которые высадятся в июне 2023 года на плато Оксия.

Чтобы посадка на Марс прошла успешно необходима слаженная работа всех элементов тормозной системы, особенно парашютной системы, состоящей из двух основных и двух вытяжных парашютов. Их испытания ведутся с 2018 года с переменным успехом — ткань куполов основных парашютов рвалась несколько раз, после чего конструкцию парашютных сумок неоднократно дорабатывали. В испытаниях участвует и NASA. Агентство представило наземный стенд, а также поставит один из основных парашютов, которым занимается американская компания Airborne Systems, создавшая парашюты для марсохода «Персеверанс».

24-25 июня 2021 года на полигоне Шведской космической корпорации в Кируне прошли очередные высотные испытания парашюта от Airborne Systems и модифицированного ранее парашюта от итальянской компании Arescosmo. В каждом испытании макет спускаемого аппарата поднимался на высоту 29 километров с помощью стратосферного аэростата, наполненного гелием, после чего сбрасывался и садился на парашютах.

В итоге первый основной парашют (диаметр 15 метров) раскрылся штатно, в то время как второй основной парашют (диаметр 35 метров) получил одно незначительное повреждение, скорее всего из-за дополнительной локализованной нагрузки, что создало разрыв, который сдержало кевларовое армирующее кольцо. Благодаря этому испытания закончились успешно, так как макет мягко приземлился.


Теперь инженеры займутся поисками причин повреждения, после чего вначале испытают новую пару парашютов на стенде в Лаборатории реактивного движения NASA, а затем проведут новый высотный тест — он намечен на октябрь-ноябрь 2021 года и будет проводиться в штате Орегон, США.

О сложностях высадки на Марс читайте в нашем материале «9:8 в пользу марсиан».

Александр Войтюк

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