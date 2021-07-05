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«Индженьюити» получил первое обновление программного обеспечения

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«Индженьюити» получил первое обновление программного обеспечения
«Индженьюити» получил первое обновление программного обеспечения.
Источник изображения: NASA / JPL-Caltech

Внеземной дрон «Индженьюити» получил первое крупное обновление программного обеспечения, устранившее проблему со сторожевым таймером, который не дал дрону совершить свой первый полет на Марсе в срок. Вертолет уже проверил работу обновленной системы в ходе своего восьмого полета, сообщается на сайте NASA.

«Индженьюити» прибыл на Марс в феврале этого года вместе с ровером «Персеверанс», который затем высадил дрон на импровизированном аэродроме. Первоначальная экспериментальная летная кампания состояла из пяти полетов, сложность которых постепенно нарастала, и продлилась один месяц. Затем NASA решило не прекращать работу вертолета и и начала программу разведывательных полетов, в ходе которых дрон летает раз в две недели и следует за марсоходом. На сегодняшний день дрон совершил восемь полетов и должен проработать до конца августа этого года.


Путь, пройденные ровером, и перелеты дрона на Марсе.

Источник изображения: NASA / JPL-Caltech


Восьмой полет «Индженьюити» состоялся 21 июня 2021 года, дрон вначале взлетел вверх на 10 метров, затем пролетел 160 метров на юго-юго-восток и совершил посадку на новом месте, пробыв в воздухе 78 секунд. Этот перелет был примечателен тем, что перед ним вертолет получил обновление программного обеспечения полетного контроллера, призванное навсегда решить проблему со сторожевым таймером, нештатное срабатывание которого приводило к невозможности взлета аппарата. 18 июня дрон тестово раскрутил свои винты для проверки работы системы, после чего получил разрешение на восьмой полет, который оказался полностью успешен.

Следующей важной задачей для инженеров станет разработка обновления полетного программного обеспечения, касающаяся навигационного компьютера. Оно должно не допускать в дальнейшем повторного возникновения нештатной ситуации, случившейся в ходе шестого полета, когда вертолет стал сильно раскачиваться из-за сбоя в работе навигационной системы. Из-за этого в седьмом и восьмом полетах дрон не получал цветные снимки поверхности.

О том, почему на Марсе трудно летать, можно узнать из материала «Марсианский винт».

Александр Войтюк

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