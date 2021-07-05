«Джеймс Уэбб» признали готовым к запуску в космос.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» прошел финальную проверку на совместимость с ракетой-носителем Ariane 5, которая будет выводить его в космос. Таким образом телескоп готов к запуску, который состоится в ноябре этого года, сообщается на сайте ESA.

«Джеймс Уэбб» представляет собой орбитальную обсерваторию нового поколения, которая должна вести наблюдения в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне за самыми разными объектами во Вселенной по программам, начатым телескопами «Хаббл» и «Спитцер». Телескоп будет работать на орбите вокруг второй точки Лагранжа в системе Солнце — Земля в течение 5–10 лет. Первоначально «Джеймс Уэбб» должен был отправиться в космос еще в 2007 году, однако из-за ряда проблем его сборка завершилась лишь в 2019 году, а дата старта, неоднократно переносившаяся, сейчас намечена на ноябрь 2021 года.

С момента завершения сборки телескоп проходил обширные проверки всех систем и элементов, а также комплексные испытания. 7 июня 2021 года Arianespace объявила, что завершила проверку совместимости телескопа и ракеты-носителя Ariane 5, которая будет выводить его в космос. Работы включали в себя оценку уровней внешних воздействий на телескоп во время нахождения под головным обтекателем ракеты и разработку плана полета ракеты и отделения телескопа от разгонного блока. В итоге телескоп получил официальное разрешение от Arianespace и NASA на запуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Источник изображения: ESA

Недавно NASA иопубликовало список первых целей для наблюдений телескопом, куда вошли атмосферы экзопланет, галактические протоскопления, кометы и другие объекты. О том, какие надежды астрономы возлагают на «Джеймса Уэбба», можно прочесть в материале «Что увидит сменщик "Хаббла"».

Александр Войтюк