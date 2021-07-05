Американские компании помогут NASA в разработке лунной посадочной системы.

NASA объявило новый конкурс в рамках программы NextSTEP, целью которого станет решение всевозможных технологических и инженерных задач по минимизации рисков при разработке лунной посадочной системы для программы «Артемида». Стоимость контрактов может доходить до 45 миллионов долларов, а заявки будут приняты NASA в начале августа этого года, сообщается на сайте агентства.

«Артемида» была запущена NASA в 2019 году, на сегодняшний день помимо США в ней участвуют Европейское и Канадское космические агентства, а также целый ряд стран, в том числе Япония, ОАЭ, Бразилия и Австралия. Целей у «Артемиды» несколько — вернуть людей на Луну, создать окололунную станцию Deep Space Gateway и базу на поверхности Луны, а также провести обширные научные исследования, в частности, доставить на Землю образцы лунного льда.

Один из ключевых этапов программы — создание посадочной системы HLS (Human Landing System), способной обеспечить обмен грузами и людьми между окололунной станцией и поверхностью Луны. В конкурсе изначально участвовали три частные американские космические компании: Blue Origin, SpaceX и Dynetics. В апреле этого года стало известно, что конкурс выиграла компания SpaceX со своим проектом сверхтяжелой многоразовой системы Starship, однако затем выбор NASA было обжалован двумя другими компаниями.

1 июля 2021 года NASA опубликовало запрос на проведение исследовательских работ на контрактной основе для разработки лунной посадочной системы с минимальными рисками. Официально оно известно как Приложение N к программе NextSTEP (Next Space Technologies for Exploration Partnerships) и будет финансировать начальные исследования в области посадочных систем для более поздних этапов «Артемиды», которые начнутся после высадки людей на Луну в рамках миссии «Артемида-3». Стоимость контрактов будет фиксированной и может составлять до 45 миллионов долларов (в отдельных случаях до ста), а само финансирование работ будет проходить поэтапно. Предложения от участников поступят в NASA к 2 августа, а выплаты начнутся осенью.

Ранее «Роскосмос» отказался от сотрудничества с NASA в создании окололунной станции и решил реализовать проект лунной станции вместе с Китаем. Подробнее об этом читайте в материале «Деревня луноходов».

Александр Войтюк