Войти
N+1

Американские компании помогут NASA в разработке лунной посадочной системы

290
0
0
Американские компании помогут NASA в разработке лунной посадочной системы
Американские компании помогут NASA в разработке лунной посадочной системы.
Источник изображения: NASA

NASA объявило новый конкурс в рамках программы NextSTEP, целью которого станет решение всевозможных технологических и инженерных задач по минимизации рисков при разработке лунной посадочной системы для программы «Артемида». Стоимость контрактов может доходить до 45 миллионов долларов, а заявки будут приняты NASA в начале августа этого года, сообщается на сайте агентства.

«Артемида» была запущена NASA в 2019 году, на сегодняшний день помимо США в ней участвуют Европейское и Канадское космические агентства, а также целый ряд стран, в том числе Япония, ОАЭ, Бразилия и Австралия. Целей у «Артемиды» несколько — вернуть людей на Луну, создать окололунную станцию Deep Space Gateway и базу на поверхности Луны, а также провести обширные научные исследования, в частности, доставить на Землю образцы лунного льда.

Один из ключевых этапов программы — создание посадочной системы HLS (Human Landing System), способной обеспечить обмен грузами и людьми между окололунной станцией и поверхностью Луны. В конкурсе изначально участвовали три частные американские космические компании: Blue Origin, SpaceX и Dynetics. В апреле этого года стало известно, что конкурс выиграла компания SpaceX со своим проектом сверхтяжелой многоразовой системы Starship, однако затем выбор NASA было обжалован двумя другими компаниями.

1 июля 2021 года NASA опубликовало запрос на проведение исследовательских работ на контрактной основе для разработки лунной посадочной системы с минимальными рисками. Официально оно известно как Приложение N к программе NextSTEP (Next Space Technologies for Exploration Partnerships) и будет финансировать начальные исследования в области посадочных систем для более поздних этапов «Артемиды», которые начнутся после высадки людей на Луну в рамках миссии «Артемида-3». Стоимость контрактов будет фиксированной и может составлять до 45 миллионов долларов (в отдельных случаях до ста), а само финансирование работ будет проходить поэтапно. Предложения от участников поступят в NASA к 2 августа, а выплаты начнутся осенью.

Ранее «Роскосмос» отказался от сотрудничества с NASA в создании окололунной станции и решил реализовать проект лунной станции вместе с Китаем. Подробнее об этом читайте в материале «Деревня луноходов».

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бразилия
Канада
Китай
ОАЭ
США
Япония
Компании
Blue Origin
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
Луна
Похожие новости
30.04.2021
Синьхуа (Китай): Россия уходит! МКС станет «космическим полем битвы»?
31.12.2020
Краснее некуда
20.07.2020
The Conversation (Австралия): кому принадлежат Луна и ее ресурсы?
03.01.2020
Составлено расписание космических полетов на новый 2020 год
22.10.2019
Юбилейный 70-й Международный астронавтический конгресс открывается в Вашингтоне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 12:59
  • 26
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 12:19
  • 12
Авиация и ПВО
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 05.07 04:58
  • 3
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 05.07 04:54
  • 1
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 05.07 00:50
  • 44
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 05.07 00:18
  • 0
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 04.07 23:36
  • 1
Совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих – как количество переходит в качество
  • 04.07 23:33
  • 1
В Кузбассе мотострелки соединения ЦВО уничтожили условного противника
  • 04.07 23:32
  • 1
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество
  • 04.07 16:36
  • 5
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 04.07 06:58
  • 1
В Кремле рассматривают внешнее управление Украиной как элемент "красной линии"
  • 04.07 06:01
  • 7
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 04.07 05:54
  • 4
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму