Россия готовит систему навигации и связи для будущих миссий на Луну.

Специалисты РКК «Энергия» планируют разработать систему навигации и связи для будущих российских миссий на Луну. Об этом говорится в годовом отчете корпорации за 2020 год.

Одним из перспективных направлений работ является разработка лунной спутниковой системы навигации и связи, обеспечивающей лунных и окололунных потребителей навигационными данными для решения вопросов ориентации, сближения и посадки, а также непрерывной двусторонней командной, голосовой и телевизионной связью, — отмечено в документе.

В отчете поясняется, что проектируемая система позволит решать задачи навигации и связи для всех лунных абонентов, находящихся в радиусе до 60 000 км от центра Луны. Абонентами будут космические аппараты на орбитах подлета (отлета) к Луне, окололунных орбитах любой высоты, объекты на поверхности Луны (в том числе и на обратной стороне Луны).

Согласно озвученным Роскосмосом планам, в октябре 2021 года Россия планирует отправить на Луну автоматическую станцию «Луна-25», которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.

Кроме того, Россия и Китай планируют в 2026 году начать строительство международной научной лунной станции и полностью завершить его к 2035 году.

Первую российскую пилотируемую экспедицию на поверхность Луны планируется отправить к 2030 году.