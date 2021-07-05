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Вестник ГЛОНАСС

Россия готовит систему навигации и связи для будущих миссий на Луну

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Россия готовит систему навигации и связи для будущих миссий на Луну
Россия готовит систему навигации и связи для будущих миссий на Луну.
Источник изображения: industry-hunter.com

Специалисты РКК «Энергия» планируют разработать систему навигации и связи для будущих российских миссий на Луну. Об этом говорится в годовом отчете корпорации за 2020 год. 

Одним из перспективных направлений работ является разработка лунной спутниковой системы навигации и связи, обеспечивающей лунных и окололунных потребителей навигационными данными для решения вопросов ориентации, сближения и посадки, а также непрерывной двусторонней командной, голосовой и телевизионной связью, — отмечено в документе.  

В отчете поясняется, что проектируемая система позволит решать задачи навигации и связи для всех лунных абонентов, находящихся в радиусе до 60 000 км от центра Луны. Абонентами будут космические аппараты на орбитах подлета (отлета) к Луне, окололунных орбитах любой высоты, объекты на поверхности Луны (в том числе и на обратной стороне Луны).  

Согласно озвученным Роскосмосом планам, в октябре 2021 года Россия планирует отправить на Луну автоматическую станцию «Луна-25», которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. 

Кроме того, Россия и Китай планируют в 2026 году начать строительство международной научной лунной станции и полностью завершить его к 2035 году. 

Первую российскую пилотируемую экспедицию на поверхность Луны планируется отправить к 2030 году.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
Луна
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