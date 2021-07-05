Песков в связи с последними действиями Украины: ждать карибского кризиса не стоит

Петропавловск-Камчатский. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность апокалиптических сценариев в связи с последними действиями Украины.

"Провоцирование ситуации Украиной, действительно, это реальность, печальная реальность в условиях, в которых нам приходится жить. Вы видите, что президент Путин принимает решения, которые четко показывают наш настрой. И принимает решения, которые не остаются незамеченными. Имеются в виду и наши маневры, и наши учения", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

При этом Песков подчеркнул, что Россия действует на собственной территории: "Мы на другие континенты нашу военную инфраструктуру не перемещаем".

"И в этом плане ни у кого, наверное, не должно быть сомнений в решительности президента Путина и российской стороны в целом", - сказал он. Одновременно представитель Кремля предложил "не говорить о таких апокалиптических сценариях, как Карибский кризис, и так далее".

"Пресс-секретарь президента объяснил это тем, что "наверное, каждый раз решительность России становится все более понятной нашим оппонентам, хотя мы тоже не носим розовые очки и отдаем себе отчет в том, что никто не будет отказываться от сдерживания нашей страны".