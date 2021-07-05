В Кремле считают, что провокация с Defender планировалась "за океаном"

Петропавловск-Камчатский. 4 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Провокация с британским эсминцем Defender в Чёрном море планировалась "старшими товарищами" Великобритании за океаном, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется всё-таки у старших товарищей, всё-таки за океаном", - сказал Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

По словам Пескова, "в данном случае эсминец - это был просто инструмент провокации".

"И президент объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места и в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т.д. и т.п. Это сознательная хорошо спланированная провокация", - напомнил представитель Кремля.

Песков также заявил, что в случае повторения подобных инцидентов "реакция (России) будет, конечно же, жестка". "А главное, как сказал президент, все-таки ту информацию, которую получил разведывательный самолёт, это была не та информация, которую они собирались получить. Это была та информация, которую российская сторона посчитала необходимым предоставить", - сказал Песков. 30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с британским эсминцем в Чёрном море - это провокация, за этим инцидентом стоял не только Лондон, но и Вашингтон.

"Это, конечно, провокация. Совершенно очевидно, это - провокация. Чего хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы? Во-первых, она была комплексная, и проводилась не только британцами, но и американцами", - сказал Путин в минувшую среду во время "прямой линии" с россиянами.

Как заявил президент, британский эсминец зашёл в российские территориальные воды днём, а ранее утром, в 7:30, с одного из военных аэродромов НАТО, "с Крита, по-моему", взлетел американский разведывательный стратегический самолёт.

"Мне докладывали об этом, конечно, и я хорошо знаю. Если Бог даст памяти, бортовой номер - 63/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашёл и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть действия наших Вооружённых сил по пресечению подобных провокаций, смотрели, что где у нас включается, как работает, где чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, меня военные извинят", - сообщил Путин.

Он отметил также, что в этом вопросе имеет место политическая составляющая.

"За несколько дней до этого состоялась встреча в Женеве. Спрашивается: зачем нужно было совершать такую провокацию, ради чего это всё делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там чего-то не признают. Ну, хорошо, не признавайте дальше, зачем провокации подобного рода осуществлять?", - отметил президент.

23 июня в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который нарушил границу РФ в Чёрном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Минобороны России заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа.

24 июня посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт была вызвана в МИД России в связи с произошедшим накануне инцидентом в Чёрном море.