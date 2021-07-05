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РИА Новости

Песков назвал инцидент с эсминцем Defender, нарушившим границы России, провокацией

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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл - РИА Новости. Британский эсминец Defender, нарушивший границы России в Черном море, - это инструмент провокации, с помощью таких ситуаций прощупываются слабые места в системах реагирования и отслеживания границы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае эсминец - это был просто инструмент провокации. И президент объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места и в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и так далее. Это сознательная, хорошо спланированная провокация", - сказал Песков в студии программы "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале "Россия".

Суть операций, подобных провокации с британским эсминцем Defender в Черном море, планируется у "старших товарищей за океаном", российская разведка знает, кто принимал решение в этой ситуации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей за океаном", - сказал Песков в студии программы "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале "Россия".

Дмитрий Песков также добавил, что он не сторонник обсуждения "сценариев судного дня", но при повторении ситуаций, подобных инциденту с британским эсминцем Defender, реакция России будет жесткой.

"Опять же, я все-таки не сторонник обсуждения таких сценариев судного дня. Но очевидно, что реакция будет, конечно же, жестка", - сказал Песков в студии программы "Москва. Кремль. Путин" в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале "Россия", отвечая на вопрос о реакции РФ на подобные провокации.

"А главное, как сказал президент, все-таки та информация, которую получил разведывательный самолет, это была не та информация, которую они собирались получить, это была та информация, которую российская сторона посчитала необходимым предоставить", - добавил представитель Кремля.

На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

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