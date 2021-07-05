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WarSpot

Швеция заинтересовалась французским «Джавелином»

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Французский ПТРК MMP оказался весьма удачным. Вчера, 3 июля, портал defenseworld.net сообщил о том, что французское Агентство по оборонным закупкам (DGA) подписало с шведским Агентством оборонных закупок (FMV) договор на создание новых ракет на базе французского аналога Javelin.

В Швеции партнёром компании MBDA будет Saab. Стороны пока не разглашают деталей сделки. Вероятнее всего, речь пойдёт о локализации производства и адаптации ракеты под новые пусковые платформы.

Пуск ракеты из ПТРК MMP

Источник изображения: mbda-systems.com

MMP (Missile Moyenne Portee — ракеты средней дальности) разрабатываются компанией MBDA с 2011 года, а в 2013 году производитель и Минобороны Франции подписали контракт на поставку 2850 ракет и 400 пусковых установок для французской армии.

MMP относится к боевым наземным комплексам пятого поколения с системой наведения комбинированного типа, включающей тепло- и телевизионную головку самонаведения, инерциальную систему и имеющей возможность наведения по волоконно-оптическому кабелю. Это позволяет производить пуски с закрытых позиций, перенацеливать ракеты во время полёта, а также выполнять сложные манёвры во время их подлёта к цели.

Максимальная дальность полёта ракет MMP составляет 5 км. На вооружении французской армии новые ракеты должны заменить ПТРК Milan (используются с 1972 года) и американские Javelin. В дальнейшем MBDA планирует создать пусковые установки ракет MMP для бронетехники и авиации. Кроме того, компания занимается разработкой «старших братьев» MMP — ракет MLP и MHP, имеющих аналогичную систему управления и самонаведения, но с бо́льшим радиусом действия.

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Страны
США
Франция
Швеция
Продукция
Javelin ПТРК
MMP ПТРК
Компании
Leonardo
MBDA
SAAB
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