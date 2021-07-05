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РИА Новости

"Будет тяжелой". Китай рассказал об отношении США к войне с Россией

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Военные маневры российских и китайских вооруженных сил
Военные маневры российских и китайских вооруженных сил.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Консенсус против России и Китая формируется не только среди американского политического истеблишмента, но и в местной прессе. К такому мнению пришли журналисты издания Global Times после анализа некоторых крупных СМИ.

Отмечается, что после встречи двух мировых лидеров в Женеве основной темой обсуждений стал возможный военный конфликт между США с Россией или Китаем.

Так, Global Times пишет, что консервативное издание The National Interest сошлось во мнении с либеральным агентством Bloomberg. Они заключили, что потенциальное противостояние Вашингтона с Москвой и Пекином будет "длительным и тяжелым" в случае, если Китай вторгнется на территорию Тайваня, а Россия устроит "балтийский блиц" и проверит обороноспособность НАТО.

В свою очередь, Пентагон серьезно настроен одержать победы уже на начальных этапах войны, указывают СМИ, напомнив о его планах создать постоянную военно-морскую оперативную группу в Тихоокеанском регионе.

Как подчеркивает Global Times, включение России и Китая в законопроект об оборонном бюджете США свидетельствует о подготовке администрации Джо Байдена к затягиванию и усилению соперничества с этими государствами, что также подтверждают несколько раундов новых санкций против Москвы и попытки сплотить так называемые мировые демократии для противостояния указанным противникам.

"Если Трамп обозначил Китай в качестве главного приоритета внешнеполитической деятельности, то Байден пошел дальше, назвав его угрозой и в повестку дня всех многосторонних платформ, возглавляемых США", – подчеркивает издание.

Таким образом, недавние публикации ведущих американских СМИ и Белого дома говорят о подготовке к долгосрочной конфронтации, если не войне, однако этот сплоченный марш Запада лишь сближает Россию и Китай, углубляя полноценное сотрудничество, заключает Times.

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Проекты
NATO
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