Зеркало (Азербайджан): русские «Орионы» вряд ли станут «убийцами» «Байрактаров», так как…

Россия заявила, что выводит на мировой оружейный рынок «убийцу» «Байрактара». Азебайджанские эксперты — а в этой стране применялись «Байрактары» — анализирует возмжности российского беспилотника «Орион-Э» и делает выводы о его возможностях.

Россия выводит на мировой оружейный рынок "убийцу" "Байрактара", сообщил на днях РИА Новости некий источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Это первый экспортный ударный беспилотник "Орион-Э", на дрон получены первые заявки от заказчиков, рассказал источник.

Ранее "Орион" предлагался на экспорт только в разведывательном варианте, без авиационных средств поражения.

"Российская компания-спецэскпортер "Рособоронэкспорт" совместно с компанией-разработчиком "Кронштадт" начала продвижение на мировой оружейный рынок беспилотного комплекса с летательным аппаратом "Орион" в ударном варианте, оснащенным универсальным комплексом вооружения", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что "были разосланы предложения по поставкам ударного "Ориона" ряду инозаказчиков, которыми могут быть востребованы ударные аппараты такого класса, также получено несколько инициативных заявок от потенциальных покупателей".

По словам источника, реальные поставки ударного "Ориона" на экспорт могут стартовать в конце этого - начале следующего года, после открытия компанией "Кронштадт" завода по производству беспилотников в Дубне.

"Ожидается, что по совокупности показателей "цена - качество - интеллектуализация борта" российские ударные беспилотники "Орион-Э" будут являться одним из лучших предложений на рынке и станут "убийцами" таких конкурентов, как турецкий "Байрактар", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе "Рособоронэкспорта" не стали комментировать РИА Новости предоставленную источником информацию. При этом в компании подчеркнули, что "беспилотный комплекс "Орион", действительно, обладает большим экспортным потенциалом, и интерес к нему вызван благодаря уникальным тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям".

Ударный вариант "Ориона-Э" оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, его живую силу. В состав оружия "Ориона-Э" входят неуправляемые и корректируемые авиабомбы, а также различные управляемые ракеты. Максимальная масса боевой нагрузки беспилотника - 200 килограмм, общая масса полезной нагрузки - до 250 килограмм.

"Орион-Э" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. В российские Вооруженные силы беспилотник поставляется под наименованием "Иноходец". Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость БПЛА - 200 километров в час, максимальная высота полета - 7 километров. Размах крыла беспилотника - 16 метров, длина - 8 метров.

Российские военные активно применяли "Иноходцы" для разведки и нанесения авиаударов по террористам в Сирии в рамках летных испытаний беспилотного комплекса. В частности, один из аппаратов совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов

Кроме того, как сообщал ранее РИА Новости другой источник в оборонно-промышленном комплексе, в Сирии прошли испытания технологии наведения беспилотников "Иноходец" на объекты террористов с помощью модернизированного носимого комплекса разведки, управления и связи "Стрелец-М". В результате были достигнуты высокие показатели оперативности и точности поражения целей в режиме реального времени.

Тут, конечно, интересно выяснить, сравнимы ли вообще достижения России и Турции в области разработки боевых БПЛА? Может ли быть так, что эта информация - кстати, неофициальная, ее ведь дает некто, даже не называющий своего имени - всего лишь выдача желаемого за действительное? Быть может, всемирная слава турецких военных дронов (особенно после разгрома в Карабахе) больно бьет по самолюбию России, которая привыкла считать себя непревзойденной по качеству многих выпускаемых видов вооружений даже на уровне мировых держав? А тут, понимаешь, "какая-то Турция" утёрла нос России. Тем более что в Карабахе "Байрактары" с легкостью уничтожали многие наземные виды вооружений, которые составляют основу арсеналов российской армии и, соответственно, ее сателлита Армении.

Своей оценкой этого сообщения РИА Новости поделился бывший сотрудник Министерства обороны АР Азад Исазаде:

- До сегодня мы знали "Орион" как разведывательный аппарат, который может вести небольшую боевую загрузку тоже. Если сравнивать это с теми параметрами, о которых говорит анонимный источник, то они немного где-то совпадают с параметрами "Байрактаров" - той модели, которая применялась в Азербайджане. По некоторым параметрам они превосходят "Байрактары", по некоторым - уступают им. Поэтому говорить о том, что это прямо вот такой "убийца" "Байрактаров", наверное, еще рано.

Мы должны четко представить себе, что подразумевается под формулировкой "убийца" "Байрактаров". Я лично понимаю это как некий аппарат, который может спокойно, беспрепятственно сбивать "Байрактары" в воздухе, или нейтрализовать их. "Орион" по тем характеристикам, которые представлены в материале РИА Новости, не предназначен для борьбы с беспилотными аппаратами. Значит, "убийцей" "Байрактаров" он может быть только в качестве их конкурента на оружейном рынке, из-за которого все перестанут покупать турецкие беспилотники, и станут приобретать именно "Орионы".

Но тут надо отметить, что и турецкие производители не стоят на месте, они уже усовершенствовали "Байрактары", недавно вышел и новый беспилотник - "Акынчы". Плюс на стадии ввода находится модель БПЛА для работы в море. То есть в направлении беспилотников турецкая оборонная промышленность развивается активно и зримо.

Кроме того, надо четко понимать, что в настоящее время разработка новых дронов будет развиваться и продвигаться во всем мире, и не только Россия, но и западные страны будут усиливать свои беспилотные аппараты. То есть, на этом рынке конкуренция будет всегда, и не думаю, что "Орионы" в ближайшее время могут составить серьезную конкуренцию "Байрактарам".

К беспилотникам всегда было несколько скептическое отношение, их рассматривали как какой-то второстепенный вид вооружений, который создан в помощь основным видам вооружений. Но сначала немного в Ливии, а уже затем полномасштабно в Нагорном Карабахе боевые беспилотники Турции показали свое превосходство и четко заняли свое место в современных вооруженных силах.

То есть, и "Орион" должен показать себя в деле. Есть только информация о том, что "Орионы" использовались в Сирии против террористов, но в этой стране практически нет никакой системы ПВО, которая работала бы против дронов. И все же основной защитой от БПЛА будет техника не по их уничтожению, а по электронному переключению их на другого оператора, диспетчера - то есть, электронное подавление их деятельности.

И если "Орион" будет применен в реальных боевых или каких-то учебных маневрах, можно будет четко сказать, насколько это действенный и современный аппарат. Пока же вышеуказанная статья со ссылкой на анонимный источник вызывает больше вопросов, чем ответов.

Рауф Оруджев