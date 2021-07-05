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ИноСМИ

Факти (Болгария): почему британский эсминец под Севастополем напугал Россию

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Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море
Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море.
Источник изображения: © ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Похоже, мнения болгарских журналистов и читателей совсем разошлись. В то время как автор, в духе западной пропаганды, пытается представить Кремль агрессором в Черном море, читатели считают, что экипаж «Дефендера» должен благодарить русских за пощаду. Вряд ли кто-либо сейчас счастливее российских летчиков, добавляют другие.

Неоимперская политика Кремля агрессивна к его соседям

Сегодня Черное море - горячая точка противостояния Украины и ее партнеров, с одной стороны, и России (без партнеров) - с другой. С 28 июня по 10 июля там будут проходить учения Украины и США Sеа Brееzе-2021 - самые масштабные за всю историю их проведения с 1997 года, в них принимает участие около 30 стран.

Министерство обороны Украины сообщает, что тема многонациональных учений - отработка морской международной операции по безопасности в кризисном регионе Черного моря в соответствии со стандартами НАТО по поддержанию мира и безопасности. В учениях принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 военнослужащих и других лиц.

"Это представители практически всех континентов - Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Наша цель - сделать Черное море безопасным для стран всех континентов", - заявил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа на открытии учений.

Россия преследует совершенно противоположные цели. Москва постоянно говорит о безопасности региона, но в действительности после оккупации Крымского полуострова в 2014 году своими агрессивными действиями русские пытаются лишить Украину статуса военно-морской державы в Черном море. Имперская мечта Кремля кажется, естественно, довольно дерзкой, но вместе с тем нереалистичной, учитывая потенциал таких черноморских стран-членов НАТО, как Румыния, Болгария и самое главное - Турция, способная справиться с Черноморским флотом Российской Федерации сама.

Штатные "журналисты" и "эксперты" на российских телеканалах пытаются доказать силу и мощь Кремля.

Но вот незадача. Во-первых, никто не отреагировал на "угрозу" и призыв российского посольства в Вашингтоне к США и их союзникам по НАТО отказаться от учений Sеа Brееzе.

Исходя из имеющейся на данный момент информации, переход эсминца Defender Королевского флота Великобритании в районе мыса Фиолент (Крым) 23 июня - трудный шаг британской дипломатии, преследовавший несколько задач. Во-первых, продемонстрировать поддержку Украины. Напомним, что Defender направлялся в Грузию из украинского порта Одессы, где было подписано очень важное соглашение между Великобританией и Украиной о совместном строительстве военных кораблей для украинских военно-морских сил, а также об участии Великобритании в строительстве двух баз для украинского флота.

Во-вторых, продемонстрировать России, что Великобритания действует в рамках международного права, следовательно, их корабль, проходящий через территориальные воды Украины, ничего не нарушил. На этом сконцентрировал особое внимание премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: "Мы не признаем аннексию Крыма Россией - это было незаконно. Это украинские воды, и совершенно правильно проходить через них по дороге из пункта А в пункт Б". При этом российская принадлежность Крыма не только ставится под сомнение, но и решительно опровергается.

В-третьих, после выхода из Евросоюза Великобритания преследует новые цели в сложных геополитических образованиях мира. Очевидно, у Лондона серьезные амбиции - вернуть себе известную роль властителя морей и океанов. Не зря в последние годы англичане выделяли огромные средства на создание модернизированного флота. Следовательно, проходы, подобные тому, что предпринял Defender, могут стать постоянными.

И Москва, хочет она того или нет, должна будет считаться с этим, особенно раз она оккупант и агрессор.

Действия британского эсминца под Севастополем так задели гордых российских генералов и адмиралов, что они решили поскорее выступить с "ответом Чемберлену". Причем не только в Черном море, но и в Восточном Средиземноморье, где британская ударная группа во главе с новейшим авианосцем Queen Elizabeth проводила маневры.

Как сообщает Министерство обороны РФ, "корабли российского флота проходят подготовку по противовоздушной обороне в Средиземном море. Кроме того, истребители МиГ-31К и бомбардировщики с большой дальностью Ту-22М3 выполнили "электронные пуски" ракет в сопровождении Су-35 и Су-34".

В сообщении много подробностей, все это выглядит устрашающе до тех пор, пока российские силы не сравниваются с вышеупомянутой ударной группой британской авиации, не говоря уже о Шестом флоте США. Москва просто "пугает кота сосиской".

Между тем учения Sea Breeze 2021 набирают обороты. Основные задачи - полная подготовка военного персонала, штабов и частей ВМС Украины к совместным действиям с военными формированиями вооруженных сил стран-членов НАТО, накопление опыта оперативного планирования, ведение военных операций в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, повышение уровня совместимости и межведомственного сотрудничества вооруженных сил Украины с воинскими формированиями государств-членов и партнеров Североатлантического Альянса.

По сути, Украина перенимает опыт НАТО, улучшает совместимость, учитывая собственный военный опыт, и становится сильнее. Традиционно от российских пропагандистов можно слышать, что все действия в Черном море - сознательная политика Запада, использующего Украину, чтобы ослабить Россию.

Но всем здравомыслящим людям давно известно, что это не Украина напала на Россию, не Украина оккупировала территорию России и не Украина восьмой год ведет войну против России, убив уже более 14 тысяч человек.

Во всем виновата неоимперская политика кремлевского режима, который не в состоянии обеспечить цивилизованное развитие собственной страны, но уже много лет терроризирует соседей. Да, Запад поддержал Украину, но не войска НАТО остановили наступление российских войск в Восточной Украине в 2014-2015 г., а украинские солдаты и добровольцы.

Украина - независимое государство, которое вправе решать, с кем дружить и как развивать собственные вооруженные силы.

Учения Sea Breeze - еще один шаг к развитию и укреплению украинского флота, который непременно восстановит контроль над территориями и территориальными водами, захваченными русскими в Черном и Азовском море.

Комментарии:

mi6osp

Так напугал, что ни один корабль или самолет НАТО не смеет приблизиться к Крыму. Украинская писанина - отражение в кривом зеркале.

БАЙ ХOЙ

Украина независима, потому что ничто от нее не зависит.

Диверсант

Вряд ли кто-либо сейчас счастливее российских летчиков. Тебя вызывают, ты летаешь себе на свободе, имитируешь атаки, запуск ракет и сброс бомб… И все это не на симуляторе, а вживую

Жан Клод (с двата ножа)

"Русские - оккупанты" - сказали англичане.

Истината

Те, кто были на корабле, должны быть благодарны русским за то, что те их пощадили. Иначе был бы международный скандал и квакание Запада: "Не забудем жертвенных агнцев, посланных с целью провокации… у них остались друзья и родственники".


Марк Ольшевский (Марк Олшевски)

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