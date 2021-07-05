В США назвали проблемы украинских вооруженных сил

Реформам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вступлению страны в НАТО мешает несколько проблем. Об этом говорится в отчете исследовательской службы Конгресса США, который есть в распоряжении RT.

По мнению аналитиков, украинская армия долгие годы была ослаблена из-за недостаточного финансирования и халатного отношения чиновников. Ситуация начала исправляться только после 2014 года, в том числе при помощи Североатлантического альянса и Вашингтона.

В данный момент Киев принимает политические меры по борьбе с коррупцией и повышает профессионализм ВСУ. Однако проведение реформ тормозит «советское наследие Украины», то есть устаревшая техника, а также потенциальная «угроза» со стороны России, считают американские аналитики.

В Вашингтоне намерены изучить военные возможности Украины, чтобы «определить вектор решений по оказанию поддержки в вопросах защиты территориальной целостности страны и ее стремлений к итоговому вступлению в НАТО».

Ранее в июле генерал Службы безопасности Украины Виктор Ягун заявил, что в случае войны с Россией альянс поддержит Киев всем необходимым, однако это будет не прямое вмешательство и не помощь людьми и оружием.

Ксения Богачева