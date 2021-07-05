Гиганты беспилотного неба

Беспилотная авиация продолжает набирать популярность. Многие страны разрабатывают свои версии ударных и разведывательных дронов различной величины. Одни могут поместиться в ладонь и помогают найти опасности в зданиях, тогда как другие, размером с автобус, способны без дозаправки облететь половину земного шара.

YouTube-канал The Buzz подготовил видеоролик с инфографикой, в котором сравнил характеристики десяти самых крупных дронов. Интересно, что наибольшими дронами, созданными на сегодняшний день, располагают Италия, США и Великобритания.

ТОП-10 самых больших дронов