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WarSpot

Гиганты беспилотного неба

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Источник изображения: warspot.ru

Беспилотная авиация продолжает набирать популярность. Многие страны разрабатывают свои версии ударных и разведывательных дронов различной величины. Одни могут поместиться в ладонь и помогают найти опасности в зданиях, тогда как другие, размером с автобус, способны без дозаправки облететь половину земного шара.

YouTube-канал The Buzz подготовил видеоролик с инфографикой, в котором сравнил характеристики десяти самых крупных дронов. Интересно, что наибольшими дронами, созданными на сегодняшний день, располагают Италия, США и Великобритания.

ТОП-10 самых больших дронов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
США
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