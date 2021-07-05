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РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безграмотным сравнение российской армии с "Запорожцем"

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Военнослужащий в экипировке "Ратник"
Военнослужащий в экипировке "Ратник".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал сравнение армии России с автомобилем "Запорожец" безграмотным.

"Видимо, американский военный безграмотный. Во-первых, автомобиль "Запорожец" никогда не собирали в России, это достижение украинского автопрома. Россия славится своими КамАЗами и машинами Aurus. Что касается Tesla, то это дорогостоящая, но абсолютно ненадежная машина. Во-вторых, Вооруженные силы России сегодня — это настоящий сплав передовых технологий, духа и профессионализма, в то время как армия НАТО — напыщенность и исключительно служба за деньги", — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, еще одно различие между армиями в том, что российская несет миссию защиты своих территорий и миротворчества, а НАТО — агрессию.

Ранее бывший американский военный — капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил украинским СМИ, что сравнивать военные силы России и НАТО — все равно что сравнивать "Запорожец" и Tesla.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Tesla
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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