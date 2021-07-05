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ТАСС

Роскосмос 6 июля назовет дату запуска модуля "Наука" для МКС

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Модуль «Наука»
Модуль «Наука».
Источник изображения: Роскосмос

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин также сообщил о начале повторных электроиспытаний

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дата запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука" для МКС, который ранее был возвращен в монтажно-испытательный корпус для устранения замечания, будет названа 6 июля. Об этом сообщил в воскресенье гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"КГЧ (космическая головная часть) модуля "Наука" (многофункционального лабораторного модуля, МЛП) собрана. Начаты повторные электроиспытания. 6 июля вывезем МЛМ на заправку и назовем дату запуска", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

В конце июня в Роскосмосе сообщили о завершении сборки и испытания модуля "Наука", головного обтекателя и переходного отсека в составе космической головной части. Позже головную часть отправили на заправку топливными компонентами и сжатыми газами. 1 июля в пресс-службе Роскосмоса ТАСС сообщили, что МЛМ "Наука" возвращен в монтажно-испытательный корпус Ракетно-космической корпорации "Энергия" для устранения замечания.

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

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Рогозин Дмитрий
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